СНБО разрабатывает дополнительный контроль за въездом россиян в Украину

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг, 1 марта, обсудил законодательные изменения с целью ввести механизм предварительного электронного информирования для россиян, которые намерены посетить Украину, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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"Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопросы контроля за въездом в Украину граждан страны-агрессора", — говорится в сообщении. Изменения в законодательство направлены на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан РФ, усилить правовую основу механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронной почты.

Позднее пресс-служба СНБО уточнила, что на заседании Кабмину было поручено разработать соответствующие законодательные изменения. "Кабинету министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, принять меры по совершенствованию механизма координации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, контроля за пребыванием иностранцев на территории Украины и противодействия нелегальной миграции", — говорится в сообщении.

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Система биометрического контроля c 1 января частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработает на всех пункта пропуска украинско-российской границы. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа агрессором, а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".