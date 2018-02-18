Российскому байкеру "Ночных волков" запретили въезд в Украину

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Пограничники Украины не пропустили в страну российского байкера по прозвищу Водяной, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили на Украину вчера. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу Водяной", — говорится в сообщении. При этом ведомство не называет имя и фамилию мужчины.

Как отмечается, россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года.

Как сообщалось ранее, в Израиле 33 пассажирам, прибывших в Тель-Авив из Винницы авиарейсом компании МАУ, было отказано в посещении Израиля при прохождении паспортного контроля.