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    Российскому байкеру "Ночных волков" запретили въезд в Украину

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    Как сообщили в Погранслужбе, гражданин РФ, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что он является активным участником байкерского клуба РФ "Ночные волки".
    Участники мотоклуба Ночные волки. Архивное фото
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    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Пограничники Украины не пропустили в страну российского байкера по прозвищу Водяной, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    Трептов-парк в Берлине
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    "Ночные волки" у памятника Воину-освободителю в Берлине

    "Пограничники продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили на Украину вчера. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу Водяной", — говорится в сообщении. При этом ведомство не называет имя и фамилию мужчины.

    Как отмечается, россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года.

    Как сообщалось ранее, в Израиле 33 пассажирам, прибывших в Тель-Авив из Винницы авиарейсом компании МАУ, было отказано в посещении Израиля при прохождении паспортного контроля.

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