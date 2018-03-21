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    Общество

    Власти назвали число россиян, которым запрещен въезд в Украину

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    Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян ответил на вопрос, скольким гражданам РФ запрещен въезд на территорию страны.
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    пресс-служба Госпогранслужбы Украины

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Почти 650 гражданам Российской Федерации запрещен въезд на территорию Украины, сообщил РИА Новости помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

    "По состоянию на сегодня (среда), почти 650 человек", — сказал Слободян, отвечая на вопрос, скольким гражданам РФ запрещен въезд на территорию Украины.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в течение месяца должен подготовить изменения в законы, которые обяжут россиян предварительно информировать Киев о намерении посетить Украину.

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