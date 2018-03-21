Власти назвали число россиян, которым запрещен въезд в Украину

РИА Новости Украина Евгений Котенко Жесты отчаяния. Зачем граждан России лишили права голоса в Украине Почти 650 гражданам Российской Федерации запрещен въезд на территорию Украины, сообщил РИА Новости помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"По состоянию на сегодня (среда), почти 650 человек", — сказал Слободян, отвечая на вопрос, скольким гражданам РФ запрещен въезд на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в течение месяца должен подготовить изменения в законы, которые обяжут россиян предварительно информировать Киев о намерении посетить Украину.

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