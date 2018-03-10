На железнодорожном переезде под Белгородом (Россия) произошло ДТП, в результате которого произошел сход локомотива и пяти вагонов пассажирского поезда, повреждены две опоры контактной сети, нарушен габарит соседнего пути.
Общественная палата РФ открыла в Белгороде в понедельник приемную по оказанию помощи жителям Украины, в которую смогут обратиться граждане, чьи права, предположительно, были нарушены на территории этой страны.
Белгородская таможня с 12 декабря отменяет прием книжек международных дорожных перевозок (МДП) и приняла все необходимые меры, чтобы не допустить транспортного коллапса на пунктах пропуска на границе с Украиной.
Митинг против опасной для природы и здоровья населения добычи сланцевого газа близ российско-украинской границы пройдет в воскресенье в Белгороде, который расположен недалеко от планируемых разработок.
Белгородский областной суд в пятницу приговорил Сергея Помазуна, ранее признанного виновным в убийстве шести человек, к пожизненному лишению свободы. Прокуратура потребовала для Помазуна пожизненного заключения.
"Повторяюсь, я не планировал начинать стрельбу на улице. Она началась из-за человека, которого я принял за оперативного сотрудника. Прошу не лишать свободы пожизненно, а на 25 лет, если такое возможно", - заявил Помазун.
Защита "белгородского стрелка" просит суд при вынесении наказания по делу Сергея Помазуна учесть имеющееся у него его психическое расстройство, сообщил в понедельник на заседании адвокат Виктор Еремеев.
Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек в центре Белгорода в апреле в понедельник в ходе прений сторон попросил областной суд не лишать его свободы пожизненно, а приговорить к 25 годам колонии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".