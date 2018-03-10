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    Белгород

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 80
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    На месте стрельбы в Белгороде
    Мужчина, пытавшийся покончить с собой в центре Белгорода, умер
    19:22 14.09.2017
    289
    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".
    На месте инцидента в Белгороде
    В центре Белгорода мужчина выбросил из авто тело человека и пытался застрелиться
    17:33 14.09.2017
    218
    Как сообщается, мужчина приехал на центральную площадь, вытащил из багажника тело мужчины, а после этого попытался совершить самоубийство.
    Поезд в Белгородской области столкнулся с грузовиком
    Сход поезда с рельсов под Белгородом после столкновения с "КамАЗом" 
    18:43 31.07.2015
    321
    На железнодорожном переезде под Белгородом (Россия) произошло ДТП, в результате которого произошел сход локомотива и пяти вагонов пассажирского поезда, повреждены две опоры контактной сети, нарушен габарит соседнего пути.
    Поезд в Белгородской области столкнулся с грузовиком
    Поезд в Белгородской области столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие
    15:40 31.07.2015
    122
    Как сообщил источник в экстренных службах региона, по уточненным данным, трое госпитализированы, еще семь человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Одна из пострадавших в ДТП под Белгородом украинок отправлена на операцию
    09:49 18.02.2015
    205
    По словам заместителя главврача по лечебной части Алексеевской центральной районной больницы Александра Кириченко, состояние еще двоих пострадавших в ДТП удовлетворительное.
    Белгород
    Общественная палата РФ открыла в Белгороде приемную помощи украинцам
    15:16 19.05.2014
    124Отношения Украины и России
    Общественная палата РФ открыла в Белгороде в понедельник приемную по оказанию помощи жителям Украины, в которую смогут обратиться граждане, чьи права, предположительно, были нарушены на территории этой страны.
    Белгород
    Белгород проведет "ревизию" отношений с Украиной - губернатор
    11:21 27.03.2014
    20Политический кризис в Украине
    Власти Белгородской области заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с экономическими партнерами с Украины, заявил губернатор Евгений Савченко в четверг в отчете перед депутатами областной думы.
    Подготовка к вылету. Архивное фото
    Украинские специалисты прибыли в Белгород для наблюдательного полета
    09:15 19.03.2014
    24
    Украинские авиаинспекторы прибыли в Белгород, чтобы провести наблюдательный полет на предмет обнаружения "незаявленной военной деятельности".
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" этапирован из СИЗО для отбывания наказания
    14:13 28.01.2014
    36
    Сергей Помазун, приговоренный к пожизненному заключению за расстрел шести человек в центре Белгорода, этапирован в колонию для отбывания наказании.
    Пограничный пункт пропуска
    Белгородская таможня не допустит коллапса на границе с Украиной
    16:22 08.11.2013
    170
    Белгородская таможня с 12 декабря отменяет прием книжек международных дорожных перевозок (МДП) и приняла все необходимые меры, чтобы не допустить транспортного коллапса на пунктах пропуска на границе с Украиной.
    Украина частично разрешила въезд машин из РФ, ограниченный из-за АЧС
    15:04 24.10.2013
    15
    Украинские пограничники возобновили пропуск автомобилей на одном из пунктов пропуска в Белгородской области, приостановленный из-за опасности распространения африканской чумы свиней.
    Добыча газа
    Митинг против добычи сланцевого газа в Украине пройдет в Белгороде
    13:58 10.10.2013
    13
    Митинг против опасной для природы и здоровья населения добычи сланцевого газа близ российско-украинской границы пройдет в воскресенье в Белгороде, который расположен недалеко от планируемых разработок.
    Пограничный пункт пропуска
    Украина ограничила въезд автомобилей из Белгородской области из-за АЧС
    11:50 24.09.2013
    21
    Украинские пограничники ограничили проезд автомобилей через границу в Белгородской области по упрощенной схеме из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС).
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    Суд приговорил "белгородского стрелка" к пожизненному сроку
    10:05 23.08.2013
    12
    Белгородский областной суд в пятницу приговорил Сергея Помазуна, ранее признанного виновным в убийстве шести человек, к пожизненному лишению свободы. Прокуратура потребовала для Помазуна пожизненного заключения.
    Заседание суда по делу Сергея Помазуна
    "Белгородский стрелок" попросил 25 лет вместо пожизненного срока
    10:02 22.08.2013
    22
    "Повторяюсь, я не планировал начинать стрельбу на улице. Она началась из-за человека, которого я принял за оперативного сотрудника. Прошу не лишать свободы пожизненно, а на 25 лет, если такое возможно", - заявил Помазун.
    Суд арестовал белгородского стрелка Сергея Помазуна
    Защита настаивает на психическом заболевании Помазуна
    11:56 12.08.2013
    16
    Защита "белгородского стрелка" просит суд при вынесении наказания по делу Сергея Помазуна учесть имеющееся у него его психическое расстройство, сообщил в понедельник на заседании адвокат Виктор Еремеев.
    Суд арестовал белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" попросил осудить его на 25 лет
    11:30 12.08.2013
    16
    Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек в центре Белгорода в апреле в понедельник в ходе прений сторон попросил областной суд не лишать его свободы пожизненно, а приговорить к 25 годам колонии.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    Прокуратура РФ требует пожизненного заключения для Помазуна
    11:04 12.08.2013
    16
    Гособвинение требует пожизненного лишения свободы для Сергея Помазуна, расстрелявшего шестерых человек в Белгороде. Об этом прокурор Дмитрий Лазарев сообщил в понедельник в областном суде.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" собирался пешком уйти в тайгу после бойни
    14:27 01.08.2013
    21
    Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле людей в Белгороде, рассказал о спланированном убийстве и планах укрыться от следствия в тайге после преступления экспертам-психологам.
    Заседание суда по делу белгородского стрелка Помазуна
    "Белгородский стрелок" рассчитывает, что ему дадут 25 лет заключения
    15:27 26.07.2013
    15
    Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле шести человек в Белгороде, уверен, что ему дадут не более 25 лет. Суд по делу о бойне начался в понедельник в Белгородском областном суде.
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