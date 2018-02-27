Рада многократно увеличила штрафы за нарушение границы и въезд в зону АТО

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада поддержала законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями. Законодательную инициативу во втором чтении одобрил 251 народный депутат.

Проект закона вносит изменения в ряд статей Кодекса об админнарушениях и устанавливает два новых вида административной ответственности. Также дополняется несколько законов "для совершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой для противодействия нелегальной миграции на государственной границе".

Документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей. Штраф за это возрастает с 85-170 до 850-1700 гривен.

Если то же делает группа или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 до 1700-5100 гривен.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны или просрочивших документы, позволяющие находиться в государстве.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины — в частности, с поддельными документами — до 3400-8500 гривен. А если человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда — штраф может составить от 510 до 1190 гривен.

Кроме того, законопроект отменяет административный арест на 15 суток за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и незаконное пересечение государственной границы.

Также документ предусматривает, что дела об административных нарушениях, подсудные судам, расположенным на территории Крыма, рассматриваются местными судами по месту выявления нарушения.

Ранее Украина инициировала заключение новой финансовой программы с Европейским союзом (ЕС) по модернизации контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.