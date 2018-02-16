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    В мире

    Премьер Польши публично поспорил с Меркель из-за "Северного потока-2"

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    Ангела Меркель сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу. Премьер Польши ей возразил.
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Ангела Меркель
    @PremierRP

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Польша не согласна с позицией Германии по "Северному потоку-2" и считает этот проект противоречащим принципу диверсификации поставок газа в РФ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    Меркель на пресс-конференции сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу.

    Премьер Польши ей возразил: "Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника". По словам Моравецкого, на встрече с Польшей он высказался за распространение на "Северный поток-2" норм третьего энергетического пакета ЕС.

    Меркель в свою очередь отметила, что по этому поводу Польша и Германия продолжают переговоры.

    "Северный поток-2" — проект стоимостью 9,5 миллиарда евро, предполагающий строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

    Против строительства "Северного потока-2" выступают Украина, Польша, США и ряд других стран.

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