Нелегальные мигранты. Польша откажется, Украина согласится

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает тысячи украинских беженцев и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС.

"На восточных границах Евросоюза мы вносим значительный вклад в снижение напряжения, потому что мы уже приняли как минимум несколько десятков, а, возможно, и сотни десятков беженцев из Украины", — сказал Моравецкий в интервью телеканалу TVP.

По его словам, решение властей Польши отказать в приеме беженцев из африканских стран и Ближнего Востока не было ошибкой, потому что это — "суверенное право Польши".

Посольство Украины в Польше отреагировало на слова польского премьера и обнародовало заявление о "реальном количество украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца всего 56 гражданам Украины. Всего, по данным посольство Украины в Польше, в 2017 году около 625 граждан Украины обратилось в Управление по вопросам иностранцев Польши с просьбой предоставить им международную защиту, в 2016 году таких обращений было 1306. Кроме того в этом году польские власти приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. При этом, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).

Не путать грешное с праведным

Согласно Женевской Конвенции, беженцем считается человек, который в силу обоснованных причин стал жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, политических убеждений и находится вне государства своей принадлежности или происхождения и не может или не хочет вернуться и воспользоваться защитой своего государства вследствие вполне обоснованных опасений своей для жизни и здоровья. Преследование — это серьезные нарушения прав человека. Не каждое проявление плохого обращения на родине является преследованием. Статус беженца может не получить человек, который покинул свою страну из-за нищеты, безработицы, бездомности. Беженцем не может быть лицо, которое совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества или тяжкое преступление неполитического характера, или поступок, противоречащий цели и принципам ООН.

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Польша влечет украинцев совсем по другой причине — это одна из самых популярных стран для украинских трудовых мигрантов. Если еще в 2010-2012 году в Польше работало 168 тысяч украинцев, то сейчас эта цифра перешагнула миллион.

"Мы не даем беженцев полякам, наши граждане — не беженцы там. Если исходить из официальной цифры, что наших людей там полтора миллиона, то беженцев из них даже одного процента не будет, там и половины процента не наберется. В данном случае, поляки делают большие глаза и "включают дурачка", как это называют на базаре на Подоле: они называют беженцами украинских людей, в том числе, это сейчас подчеркнул уважаемый господин польский премьер, людей из Донбасса. Но люди из Донбасса там тоже не являются беженцами, они являются теми, кого у нас называют переселенцами, или по международной классификации – временно перемещенными лицами. Да, они приезжают туда на заработки, они работают там, они не являются беженцами, они не получают социальную помощь от польского правительства и т.д. Поэтому тут идет подмена понятий, на которую поляки сознательно идут. Это – политика, польская политика в отношении нас. И наши граждане в данном случае являются просто фишкой на столе. Это игра между Варшавой и Брюсселем. Отступать поляки, я так понимаю, не намерены. Поэтому ширма, за которую они прячутся – это так называемые украинские беженцы, которые, еще раз повторю, беженцами не являются. Поляки прикрываются нами и будут продолжать это делать", — поясняет эксперт-международник, руководитель Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков

Противостояние Варшавы и Брюсселя

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение расселить на своей территории 160 тысяч беженцев, находившихся в тот момент на территории Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Против этого решения выступила Венгрия. Однако 6 сентября этого года Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев. Польша вначале согласилась расселить у себя 7 тысяч беженцев, однако впоследствии изменила свое решение.

Европе принимать мигрантов не впервой. Когда граждане бывших колоний массово переезжали в страны-метрополии, там их с готовностью принимали, предоставляли социальное жилье в компактных поселках, не понимая последствий такой заботы. Мало-помалу эмигранты в разных уголках Европы создали фактически закрытые мирки и варились в своем соку довольно долго, нередко даже не считая нужным выучить язык страны проживания.

Украина как страна для жизни и получения гражданства экономическим мигрантам до сих пор была неинтересна. И до недавних пор гуманитарные проблемы всего конфликтного пояса Средиземноморья нас мало касались, но, по мнению Рудякова, это спокойствие не вечно.

Конфликты неизбежны

Если в Украину попадет более-менее ощутимое количество беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, не исключено, что ксенофобия и культурные различия породят серьезные проблемы.

Когда в феврале 2016 года появилась информация, что в специальном лагере для беженцев в Яготине под Киевом планируют разместить 200 беженцев из Сирии, это вызвало недовольство местных жителей. Местные жители и националистические организации выступили категорически против ввода в эксплуатацию центра для мигрантов из Ближнего Востока. В ответ власти указали на то, что строительство лагеря – это обязательство Украины перед ЕС, необходимое для введения безвизового режима с Европой. В Миграционной службе настаивали, что от поселения беженцев в Яготине местным жителям будет только лучше, ведь все будет создаваться на базе европейских грантов и денег.

"Этот пункт может стать визиткой общины. Так как в пункт планируется поселять семьи с детьми. Дети будут ходить в школу. Дети будут общаться с украинскими детьми. Можно создавать социальные проекты по изучению английского языка. Создавать интерактивные классы, компьютерные классы. И это все на базе европейских грандов и европейских денег. Это дополнительные рабочие места для жителей", — уверяли в ведомстве.

Первые звоночки

В сентябре 2017 года Государственная миграционная служба заявила, что Украина поможет Европе в решении миграционного кризиса и примет беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.

“По поручению Президента Украины и в соответствии с Законом "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" от 08.07.2011 г.. Государственная миграционная служба Украины проводит оценку национальных возможностей по приему переселенцев и совместно с другими органами государственной власти принимает подготовительные мероприятия по дооборудованию пограничных пунктов пропуска и строительству лагерей для первичного размещения беженцев”, - говорилось в сообщении.

В ноябре 2017-го баварская газета Kraichgau News из города Кройхгау в Германии опубликовала материал, в котором рассказала о договоренностях Украины с Германией дать приют беженцам с Ближнего Востока и Африки.

“Украина выразила готовность до конца 2018 принять 20 000 беженцев из Европы. Можно предположить, что Украина, прежде всего, примет мигрантов из Баварии. Министерства иностранных дел в Берлине и Киеве уже согласовали программу действий. Согласно ей, в Украине началась кампания по созданию основ для дружеского отношения к беженцам, которая финансируется Федеральным министерством финансов ФРГ. Главная цель проекта — превращение Украины в "регион, толерантный к беженцам и искателям убежища", — процитировало издание слова эксперта правового и консульского отделения немецкого посольства в Киеве Дороти Мечковски.

Возможные риски

По мнению Рудякова, Украина может стать весьма привлекательной для беженцев, если социальную помощь им будет выплачивать Европа.

“Тогда этим мигрантам у нас ничего не надо делать, у нас можно еще приторговывать, приворовывать, прибандитствовать и тому подобное. У нас нет порядка, а у немцев порядок есть, есть система правоохранительных органов, она работает и есть неписанные правила, хотя и там видят, что творится. Там ежедневно что-то происходит, просто не выходит наружу. А Украина в этом смысле идеальна. Мы – страна, в которой нет правоохранительных органов, в которой можно, получая немецкую социальную помощь, записаться в какую-то банду, можно создать организованные этнические группировки — сирийскую, ливанскую, афганскую — и "шалить". Мы – территория, по которой уже проходит, насколько я знаю, 3-4 серьезных, а 2 так уж точно серьезных, транзитных маршрута героина в Европу, в том числе по территории Донбасса и неподконтрольных зон. То есть, у нас в Украине есть чем заняться криминальным элементам — хватит на всех. Поэтому мы, как территория, в которой можно "шалить", получая социальное пособие на существование, для тех, кто готов заниматься незаконной деятельностью весьма привлекательны", - предупредил Рудяков.