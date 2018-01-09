Премьер Польши сменил значительную часть правительства страны

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, занявший эту должность в декабре минувшего года, принял решение о смене значительной части кабмина страны: четыре министра лишились своих должностей, два ведомства, которыми руководил премьер, получили новых шефов. Кроме того, появилось новое министерство, а судьба еще одного остается неясной.

Слухи об изменениях в составе нового польского кабмина ходили последний месяц. Прошлое правительство, которое возглавляла Беата Шидло, ушло в отставку в декабре, кресло премьера по предложению президента Польши Анджея Дуды занял Моравецкий. Однако сразу же вносить изменения в состав кабмина он не стал: правительство принесло присягу в том же составе, Шидло заняла пост вице-премьера.

Ближе к новогодним праздникам Моравецкий произвел первые перестановки. Так, вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Суский — депутат сейма Польши. Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера заменил Михал Дворчик — замминистра обороны. Должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека заняла Иоанна Коптиньская. Руководители ключевых ведомств сохранили свои посты.

О серьезных изменениях в польском кабмине стало известно во вторник. Как передает корреспондент РИА Новости, днем в президентском дворце в Варшаве состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми министрами. Ключевыми стали отставки главы Минобороны Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Министром обороны стал Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Вакантную должность главы министерства внутренних дел занял Йоахим Бруджиньский — вице-спикер сейма. Ващиковского сменил Яцек Чапутович, до этого занимавший пост замгоссекретаря в МВД.

Моравецкий после назначения премьером не покинул министерства развития и финансов, которые возглавлял в последнее время. Новые руководители нашлись только сейчас: Минфин возглавила Тереса Червиньская, которая с 2017 года занимала пост замминистра финансов, а Минразвития — Ежи Квечиньский, замминистра развития.

Поста лишился глава Минздрава Константы Радзивилл, его сменил Лукаш Шумовский — бывший вице-министр науки и высшего образования. Министром окружающей среды вместо Яна Шишко стал Хенрык Ковальчик, возглавлявший постоянный кабинет совмина в правительстве Шидло.

Ядвига Эмилевич стала министром предпринимательства и технологий, соответствующего ведомства в Польше ранее не было. Кроме того, неясна судьба министерства цифризации: возглавлявшая его Анна Стрежиньская отправлена в отставку и не присутствовала на церемонии, как и Мачеревич и Ващиковский, но новый глава ведомства не назначен и в списке министерств на официальном сайте польского правительства оно пока не значится.

Моравецкий в конце церемонии поблагодарил за работу министров, которые оставили свои посты, и призвал не заострять внимание на фамилиях руководителей ведомств. "Как говорят болельщики, фамилии не имеют значения. Для того, чтобы выиграть, нужна общая работа команды", — сказал премьер.