Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.
Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
Украинские заробитчане пересылают в Украину объем средств, эквивалентный 6% ВВП страны, сообщает Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству. больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.
Мигранты обычно приходят по 5, 6, 7, 8, 9 или 10 человек, открывают, например, незапертую заднюю дверь и прячутся по двое, трое и четверо среди груза, потому водителю сложно это заметить, говорит специалист.
Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
В процессе переформатирования Евросоюза в контексте миграционного кризиса и Brexit Европарламент, ФРГ и эксперты других европейских стран продолжают поиски ответов на нерешенные миграционные проблемы, политику в отношении мигрантов, беженцев.
У украинских заробитчан и Польши, казалось, счастливый роман. Соседняя держава стала для ищущих работу "площадкой грез", а украинцы для Польши - источником восполнения трудовых кадров. Но не все так гладко: заробитчан все чаще "кидают" и дискриминируют.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
Украинские заробитчане пересылают в Украину объем средств, эквивалентный 6% ВВП страны, сообщает Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству. больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.
Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.