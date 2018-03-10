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    мигранты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 242
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    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик
    21:59 08.03.2018
    755Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Флаг Италии
    Мигранты спровоцировали в Италии волну ксенофобии
    12:31 05.03.2018
    401Мигранты штурмуют ЕС
    Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.
    Пассажиры у автобусов в Европу
    Зачем люди бегут из страны: зарплата, безопасность, будущее
    17:33 28.02.2018
    2035Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
    Владимир Гройсман
    Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана
    08:24 26.02.2018
    5175Европа открывает для украинцев свои границы
    Вопрос украинских заробитчан и раньше стоял остро, но после обретения безвиза и из-за отсутствия экономических сдвигов в стране трудовая миграция начала набирать обороты и приняла черты исхода.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп прочитал стихи и снова отметился резкими высказываниями о мигрантах
    20:46 23.02.2018
    195Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам президента США Дональда Трампа, он хочет, чтобы в США приезжали великие люди, и не хочет, "чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас".
    Флаг Польши
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    19:12 23.02.2018
    2808
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Полиция Польши
    В Польше заробитчане напали на полицейских, произошла стрельба
    16:03 23.02.2018
    991Европа открывает для украинцев свои границы
    Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. В результате инцидента задержаны 13 человек - граждане Грузии и Украины.
    Елена Дегтяр со своими вьетнамскими учениками, которых обучает английскому языку
    Украинцы во Вьетнаме: чтобы прожить, откладываем по $1000 в месяц
    11:55 19.02.2018
    2697
    Почти никто из украинцев оставаться во Вьетнаме навсегда не планирует: кому-то нужно заработать денег, кто-то хочет быть как можно дальше от украинских проблем, а кто-то и вовсе наслаждается климатом.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии
    08:06 19.02.2018
    2461Европа открывает для украинцев свои границы
    В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 30-летняя заробитчанка из Коропца - Оксана Яцкив. Ее тело нашли на железнодорожных путях. Перед смертью женщину сильно избили.
    МИД Польши. Архивное фото
    В МИД сообщили судьбу украинки, брошенной с инсультом работодателем в Польше
    11:30 15.02.2018
    397
    По информации Департамента консульской службы МИД, работодатель предоставил письменное обязательство по оплате полного курса лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Стали известны подробности смерти заробитчанки в Неаполе - СМИ
    11:01 14.02.2018
    1312Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации СМИ, 31 января на путях железнодорожной станции Кампи Флергей прохожие итальянцы нашли мертвой молодую женщину и вызвали карабинеров.
    Заробитчанка
    Воскобойник: наши заробитчане пользуются плодами экономики ЕС
    17:08 11.02.2018
    1681Европа открывает для украинцев свои границы
    Украинские заробитчане пересылают в Украину объем средств, эквивалентный 6% ВВП страны, сообщает Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству. больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.
    Французская полиция и мигранты в точке распространения продовольствия в Кале
    Бельгийские магистрали стали трафиком для мигрантов
    17:27 04.02.2018
    193Мигранты штурмуют ЕС
    Мигранты обычно приходят по 5, 6, 7, 8, 9 или 10 человек, открывают, например, незапертую заднюю дверь и прячутся по двое, трое и четверо среди груза, потому водителю сложно это заметить, говорит специалист.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    О чем пишут в мире: гибель пилота Су-25, расстрел мигрантов, откровения Умы Турман
    12:40 04.02.2018
    635
    Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
    Доллары США, купюры
    Главные мировые темы: бюджет США, русские "тролли", закон о слежке
    12:58 20.01.2018
    256
    Мировые СМИ обсуждают возможное закрытие госучреждений США, продление Трампом действия закона о наблюдении за иностранными гражданами, роль "связанных с Россией" аккаунтов в американских выборах.
    Мигранты проходят мимо флага ЕС
    ФРГ и парламент ЕС снова не сошлись по беженцам
    18:25 18.01.2018
    4065Мигранты штурмуют ЕС
    В процессе переформатирования Евросоюза в контексте миграционного кризиса и Brexit Европарламент, ФРГ и эксперты других европейских стран продолжают поиски ответов на нерешенные миграционные проблемы, политику в отношении мигрантов, беженцев.
    Польские правоохранители
    Гражданку Польши обвиняют в торговле украинцами
    18:50 09.01.2018
    123Европа открывает для украинцев свои границы
    В прокуратуре сообщили, что обвиняемая использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. Ей предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касаются торговли людьми.
    Украинские мигранты в Польше
    Рабочие руки делают ноги. Злоключения украинцев в Польше
    16:11 09.01.2018
    7425Европа открывает для украинцев свои границы
    У украинских заробитчан и Польши, казалось, счастливый роман. Соседняя держава стала для ищущих работу "площадкой грез", а украинцы для Польши - источником восполнения трудовых кадров. Но не все так гладко: заробитчан все чаще "кидают" и дискриминируют.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    Премьер Венгрии резко высказался о мусульманских беженцах
    05:52 08.01.2018
    419Мигранты штурмуют ЕС
    По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в его стране не считают мигрантов мусульманскими беженцами, они рассматриваются как мусульманские захватчики.
    Флаг Литвы
    Украинцы массово едут на заработки в Литву
    21:04 07.01.2018
    1160Европа открывает для украинцев свои границы
    В 2017 году трудовые визы выдали 34 500 иностранцам, из них примерно 20 000 - украинцам. По словам экспертов, дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей Литвы.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Владимир Гройсман
    Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана
    08:24 26.02.2018
    5175
    Вопрос украинских заробитчан и раньше стоял остро, но после обретения безвиза и из-за отсутствия экономических сдвигов в стране трудовая миграция начала набирать обороты и приняла черты исхода.
    Флаг Польши
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    19:12 23.02.2018
    2808
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Елена Дегтяр со своими вьетнамскими учениками, которых обучает английскому языку
    Украинцы во Вьетнаме: чтобы прожить, откладываем по $1000 в месяц
    11:55 19.02.2018
    2697
    Почти никто из украинцев оставаться во Вьетнаме навсегда не планирует: кому-то нужно заработать денег, кто-то хочет быть как можно дальше от украинских проблем, а кто-то и вовсе наслаждается климатом.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии
    08:06 19.02.2018
    2461
    В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 30-летняя заробитчанка из Коропца - Оксана Яцкив. Ее тело нашли на железнодорожных путях. Перед смертью женщину сильно избили.
    Пассажиры у автобусов в Европу
    Зачем люди бегут из страны: зарплата, безопасность, будущее
    17:33 28.02.2018
    2035
    Уровень безработицы в Украине растёт, в то же время представители бизнеса заявляют, что некем заполнять рабочие места, некому работать. Квалифицированные специалисты предпочитают ехать туда, где за их труд платят больше и где они видят будущее.
    Заробитчанка
    Воскобойник: наши заробитчане пользуются плодами экономики ЕС
    17:08 11.02.2018
    1681
    Украинские заробитчане пересылают в Украину объем средств, эквивалентный 6% ВВП страны, сообщает Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству. больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Стали известны подробности смерти заробитчанки в Неаполе - СМИ
    11:01 14.02.2018
    1312
    По информации СМИ, 31 января на путях железнодорожной станции Кампи Флергей прохожие итальянцы нашли мертвой молодую женщину и вызвали карабинеров.
    Полиция Польши
    В Польше заробитчане напали на полицейских, произошла стрельба
    16:03 23.02.2018
    991
    Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. В результате инцидента задержаны 13 человек - граждане Грузии и Украины.
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик
    21:59 08.03.2018
    755
    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Флаг Италии
    Мигранты спровоцировали в Италии волну ксенофобии
    12:31 05.03.2018
    401
    Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения, потому что бесполезно учить кого-то быть толерантным и понимать других людей, считает итальянский социолог.
    МИД Польши. Архивное фото
    В МИД сообщили судьбу украинки, брошенной с инсультом работодателем в Польше
    11:30 15.02.2018
    397
    По информации Департамента консульской службы МИД, работодатель предоставил письменное обязательство по оплате полного курса лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп прочитал стихи и снова отметился резкими высказываниями о мигрантах
    20:46 23.02.2018
    195
    По словам президента США Дональда Трампа, он хочет, чтобы в США приезжали великие люди, и не хочет, "чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас".
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