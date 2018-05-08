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    В Польше сообщили, сколько заробитчане перевели денег в Украину

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    (обновлено: )223
    Согласно статистике Нацбанка Польши, в географической структуре прошлого года преобладали переводы в Украину. В последнем квартале прошлого года они составили 3,1 млрд злотых (около 900 млрд долларов США) и составили 90,5% от общей суммы переводов.
    Польские злотые
    Zik.ua

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Иностранцы, работающие в Польше, в 2017 году осуществили переводов за границу на сумму 13 млрд. злотых (более 3,5 млрд долларов США), передает TVN24Bis со ссылкой на Национальный банк Польши.

    Заробитчанка
    Prolviv.com
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    Согласно информации издания, эта сумма почти вдвое превышает показатели прошлого года. В свою очередь, переводы в Польшу за прошлый год составили 16,3 млрд злотых (более 4,5 млрд долларов США).

    Согласно статистике Нацбанка, в географической структуре прошлого года преобладали переводы в Украину. В последнем квартале прошлого года они составили 3,1 млрд злотых (около 900 млрд долларов США) и составили 90,5% от общей суммы переводов.

    Годом ранее работники из Украины отправили домой в общем 2,3 млрд злотых. В общем от общей суммы, переданной в 2017 году, 90,4% — 11,7 млрд злотых (более 3,2 млрд долларов США) было отправлено в Украину. В 2016 году в Украину поступило 7,8 млрд злотых.

    Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" образовались очереди из сотен граждан Украины, которые возвращаются с заработков домой на майские праздники.

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