В Польше сообщили, сколько заробитчане перевели денег в Украину

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Иностранцы, работающие в Польше, в 2017 году осуществили переводов за границу на сумму 13 млрд. злотых (более 3,5 млрд долларов США), передает TVN24Bis со ссылкой на Национальный банк Польши.

Согласно информации издания, эта сумма почти вдвое превышает показатели прошлого года. В свою очередь, переводы в Польшу за прошлый год составили 16,3 млрд злотых (более 4,5 млрд долларов США).

Согласно статистике Нацбанка, в географической структуре прошлого года преобладали переводы в Украину. В последнем квартале прошлого года они составили 3,1 млрд злотых (около 900 млрд долларов США) и составили 90,5% от общей суммы переводов.

Годом ранее работники из Украины отправили домой в общем 2,3 млрд злотых. В общем от общей суммы, переданной в 2017 году, 90,4% — 11,7 млрд злотых (более 3,2 млрд долларов США) было отправлено в Украину. В 2016 году в Украину поступило 7,8 млрд злотых.

Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" образовались очереди из сотен граждан Украины, которые возвращаются с заработков домой на майские праздники.