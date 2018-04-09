Мигранты спровоцировали пограничный кризис между Францией и Италией

РИА Новости Украина

Французские пограничники, преследовавшие нигерийского нелегала в Альпах, перешли границу и устроили 30 марта проверку документов в лагере итальянской промигрантской ассоциации недалеко от вокзала в итальянской коммуне Бардонеккья (Bardonecchia).

Министр иностранных дел Италии назвал происшествие "серьезным инцидентом, выходящим за рамки сотрудничества приграничных государств". Было начато расследование в связи с "превышением полномочий" и "вторжением в частную собственность". Итальянские политики и пресса заявили о вмешательстве в дела суверенной страны.

Французский госсекретарь Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) еще в воскресенье уверенно заявлял о том, что собирается "объясниться с Римом", однако в среду принес в связи с этим "недоразумением" извинения Италии в интервью еженедельнику Corriere della Sera.

Французский сенатор от альпийского департамента Изер, Гийом Гонтар (Guillaume Gontard, входит в левую межпартийную группу CRCE), в интервью Sputnik раскритиковал существующую систему контроля на границе: "Это характерный пример. Существует бессмысленная неэффективная система, и правоохранительные органы иногда вынуждены действовать самостоятельно".

Ситуация на границе напряженная не только в горах, но и на побережье Средиземного моря. На следующий день после проверки документов у нигерийца Гонтар вместе с группой политиков и правозащитников отправился на вокзал Ментона, в 300 километрах южнее Бардонеккьи, с целью "нанести неожиданный визит" в местное отделение Приграничной полиции (Police aux Frontières — аналог пограничной службы).

По словам сенатора, пограничный пункт оказался "местом лишения свободы", где мигранты содержатся там неопределенное время в крайне неблагоприятных условиях, прежде чем их высылают в Италию: "Происходит следующее: задержанные и вновь прибывшие на границу лишены свободы. Их содержат в спартанских условиях, в одном помещении находятся взрослые и несовершеннолетние, мужчины и женщины".

По прибытии на границу мигрантам выдают уже заполненный бланк с отказом во въезде в страну. При этом все молодые люди по умолчанию объявляются совершеннолетними, что позволяет отказать большему числу мигрантов: "Сложно точно определить, достиг тот или иной беженец совершеннолетия. Но иногда документы уже заполнены и достаточно поставить подпись. Таким образом, получается, что многие родились 1 января 2000 года…"

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В Приморских Альпах только за последний год при попытке проникнуть во Францию с итальянской стороны были задержаны около 46 000 иностранцев-нелегалов. По данным префектуры, также были задержаны 350 проводников. Отказ на границе не обескураживает мигрантов, напротив, почти все возвращаются снова. По мнению Гийома Гонтара, надо пересмотреть саму систему, и обсуждение законопроекта "О праве на убежище и иммиграции", возможно, позволит выработать новую миграционную политику: "Многие прибывают, затем уезжают, чтобы на следующий день вернуться, и так постоянно. Нам говорят, что мы живем в правовом государстве, но мы увидели, что существующее правовые нормы не соблюдаются. То, что мы увидели эти условия содержания мигрантов, то, как функционирует эта система, это бессмысленное закрытие границ, безусловно поможет нам при обсуждении законопроекта".