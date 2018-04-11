Жди меня, и я вернусь. Гастарбайтеры, которые уезжают навсегда

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Спасители гривны

По данным НБУ, общий объем частных переводов в Украину в 2017 году составил 9,3 млрд долл — 8,4% ВВП Украины. И это только официально подтвержденная часть переводов. Такая огромная сумма серьезно влияет на валютную ситуацию, и во многом, именно деньги "заробитчан" помогают удержать на плаву национальную валюту, поскольку большая часть переводов тратится не на накопление, а на потребление внутри страны.

"За 1 квартал 2018 года население продало наличной валюты на 380 млн. долл больше, чем купило. Гастарбайтеры за январь-февраль 2018 года перечислили в Украину частных валютных переводов на сумму 2,2 млрд. долл, что на 21% больше, чем было в 2017 году. Сейчас главный поставщик валюты в Украину действительно население. Вот, какие чудеса делает экспорт рабочей силы. Для того, чтобы продать на экспорт зерно или чугун, нужно закупать импортный газ и нефтепродукты. А это часто ведет к тому, что импорт превышает экспорт. А с экспортом рабочей силы все наоборот. Не нужно тратиться на импорт. Очень часто автомобиль они покупает сами на заработках и уже приезжают с ним в Украину. Валюту же, которую они привозят, они тратят в Украине, когда покупают себе товары, а чаще инвестируют эту самую валюту в недвижимость и размещают в украинских банках на депозиты. Вот и получается, не ожидали, а валютой Украину завалили. Когда началась ревальвация, люди, которые на панике скупали доллары в 2014-2015 годах, теперь ее продают. Есть "экономическая аксиома", как только курс гривны в течении месяца стабильный или ревальвирует, население все более активно продает валюту и продает. Работает", - написал на своей странице в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Получается неравноценный обмен. Мы отдаем в аренду или насовсем свои трудовые ресурсы, а взамен получаем денежные переводы на сумму 9,3 млрд долларов, которые почти мгновенно тратятся на импорт, ведь большую часть товаров народного потребления мы за валюту закупаем за рубежом. Произвести сами промышленные товары мы уже не в состоянии. Во-первых, уже нет ресурсов и квалифицированных кадров, во-вторых, нет желания у иностранных инвесторов. Зачем размещать производство в Украине, если аналогичные заводы есть в Польше, Словакии, Венгрии и России? Лучше перевезти дешевую рабочую силу из Украины, чем строить заводы у нас и иметь головную боль с нашими коррумпированными чиновниками.

Высасывание трудовых ресурсов

Во время президентства Порошенко государство всячески способствует массовой эмиграции рабочей силы. Например, разваливая свою промышленность страны и содействуя безвизу со странами ЕС. По мнению президента, в стране уже нет проблем с безработицей, сейчас работодатели жалуются на дефицит рабочей силы. "Уже нет проблемы безработицы, есть проблема с точностью до наоборот", — сказал президент. Отток рабочей силы в страны ЕС Порошенко тоже считает позитивом. По мнению президента, украинские работодатели будут увеличивать зарплаты, чтобы сохранить персонал.

Впрочем, у Госстата не такие уже и радужные данные. Официально без работы находятся 1,7 млн человек из 17,9 млн человек в возрасте 15-70 лет, которые считаются экономически активным слоем населения, то есть, каждый десятый трудоспособный гражданин(!).

Такую высокую цифру можно объяснить. Украинцам лучше пойти в Центр занятости и оформится безработным, чем официально устроится. Ведь если он будет работать официально, то потеряет право на жилищную субсидию. В Украине лучше быть нищими и безработным, чем иметь легальную работу. По этой причине иностранные инвесторы столкнулись с дефицитом рабочей силы на своих украинских заводах, поскольку платят только «белую зарплату», а люди привыкли получать доплату в конвертах или работать неофициально.

Что касается высококвалифицированной рабочей силы, то ее не хватает уже сейчас. Работодатели предлагают конкурентную зарплату, однако найти трезвого и работящего токаря, фрезеровщика или монтажника уже не так просто. Все адекватные уже давно уехали на заработки в Европу или в Россию. Поэтому построить новые заводы и наладить здесь высокоточное производство будет очень проблематично.

Министерство социальной политики опубликовало прогноз на ближайшие годы, в котором прогнозирует усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

По данным первого замминистра социальной политики Ольги Крентовской, из-за недостаточного экономического роста, дефицит кадров пока не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства. Она также отметила, что конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень. Больше всего спрос на украинских работников растет в Польше, Словакии, Литве и Хорватии.

Крентовская подчеркнула, что по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики этой страны необходимо привлечь 5 млн эмигрантов, а, по оценке польских экспертов, общее количество выданных приглашений в 2018 году для украинцев составит 3 млн.

Замминистра также рассказала о том, что в ведомство обратилось Министерство труда, социальных дел и семьи Словакии. В запросе говорится, что в связи с расширением производства словацких предприятий и строительства новых заводов, в перспективе 3-6 месяцев в стране прогнозируется дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тыс. человек. Словацкое правительство планирует решить эту проблему за счет привлечения работников, в том числе из Украины.

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Заробитчане уезжают навсегда

Если украинские власти всячески хотят избавиться от своего населения, то другие страны, наоборот, с удовольствием принимают у себя трудолюбивых украинцев.

"Если миграционная политика той или иной страны позволяет привлекать к себе рабочую силу, тогда в те страны могут поехать и работать легально наши граждане. В ближайшие 3-5 лет Германия может изменить свою миграционную политику и начнет поощрять к себе на работу украинцев. В таком случае большинство трудовых мигрантов из Украины будут работать в Германии, а не в Польше. Все определяет уровень зарплаты — украинцам нужны деньги и они поедут работать туда, где можно больше заработать. Те украинцы, которые ранее работали в Италии и Португалии, сейчас едут в страны Балтии, Польши, страны Скандинавии. Маршруты трудовой миграции постоянно меняются", — заявил на своей странице в Facebook президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Политика разбазаривания трудовых ресурсов привела к тому, что за рубежом на постоянной основе трудится около 30% трудоспособных украинцев. И если заробитчане сейчас являются основным финансовым донором Западной Украины, то вскоре этот ларчик дармовых денег может иссякнуть.

Дело в том, что гастарбайтеры сейчас активно натурализируются в странах проживая, получая вид на жительство и даже гражданство, после чего пытаются забрать на новую родину своих ближайших родственников. Получается, уже через 5-10 лет заробитчанам будет просто некому высылать деньги в Украину.