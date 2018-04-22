Латвия становится все более славянской из-за... украинцев

РИА Новости Украина

В каждый следующий созыв Сейма избираются все менее компетентные люди, неспособные справиться с вызовом эмиграции; за развитием событий внимательно наблюдает Беларусь, уверен вице-президент Европейского свободного альянса Нормундс Гростиньш, пишет Sputnik Латвия.

Латвийцы все чаще голосуют чемоданами, рассказал вице-президент Европейского свободного альянса, политолог и историк Нормундс Гростиньш в интервью Латвийскому радио 4.

Гростиньш признает, что ответственность за это несут сами латвийские избиратели.

"Как историк, я скажу, что каждый следующий состав Сейма с 1991 года по своей квалификации становится хуже. Сомнений по поводу демократии у нас нет — в Сейм приходят люди, которых туда избирают", — подчеркнул Нормундс Гростиньш.

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В итоге падает качество принимаемых решений и законов, что имеет долговременные негативные последствия.

"Есть у нас историки, сравнивающие это с периодом падения Римской империи — деградации, затухающей государственности и так далее", — отметил аналитик.

Один из примеров некомпетентного подхода политиков — школьная реформа. По мнению Гростиньша, она только вызовет обострение межнациональных отношений.

"Реформа — дешевый прием перед выборами, который имеет долгоиграющие последствия", — уверен политик.

Другая проблема, с которой неспособны справиться латвийские руководители, — эмиграция.

sputniknewslv.com Протест в Латвии. Архивное фото

По словам Гростиньша, за депопуляцией Латвии внимательно следит соседняя Беларусь, оценивая риски для своей территории и безопасности.

"Белорусские аналитики видят, что Литва и Латвия становятся более славянскими государствами", — отмечает аналитик.

Он напомнил, что в Литву за последние два года приехали тридцать тысяч украинцев, в Польшу около двух миллионов.

Гростиньш уверен, что и в Латвию будет приезжать все больше выходцев с Украины, причем поток будет проходить через Беларусь.

Такой приток украинцев ожидается при относительно мирном развитии событий, в противном случае беженцев будет намного больше — и правительство должно это учитывать.

Что касается отъезда жителей, он будет продолжаться.

"У нас процесс депопуляции продолжается огромными темпами. Сейчас закрыли банк, транзит накрывается. Нет ни малейших предпосылок думать, что это как-то остановится", — полагает Гростиньш.

По его мнению, ответственность за нынешнюю ситуацию в Латвии несут вполне конкретные люди, которых следовало бы привлечь к уголовной ответственности.

Конкретный пример — переговоры по вступлению Латвии в Евросоюз.

"В результате — что мы получили? Мы получили на душу населения в два раза меньше денег, чем Польша, в среднем. Кто-то за это отвечает? Я думаю, отвечают те, кто проводил переговоры и кто подписывал документ — Калниете, Вайра…" — считает Гростиньш.