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    В мире

    Трамп прочитал стихи и снова отметился резкими высказываниями о мигрантах

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (342)

    (обновлено: )14320
    По словам президента США Дональда Трампа, он хочет, чтобы в США приезжали великие люди, и не хочет, "чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей и заявил, что ему нужны "работающие и любящие" Америку люди.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    В пятницу Трамп выступил на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне. Обращаясь к теме иммиграции, президент заверил, что "любит и хочет людей, которые приезжают и работают, которые любят нас, которые хотят безопасности и единения".

    "Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад (в развитие нашей страны)", — заявил Трамп.

    Он привел ряд примеров, как американцы становились жертвами преступлений, совершенных незаконными мигрантами. Затем президент вынул из нагрудного кармана листок и обратился к залу: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".

    Французская полиция и мигранты в точке распространения продовольствия в Кале
    REUTERS Pascal Rossignol
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    Зачитанное им стихотворение рассказывало о "доброй женщине", нашедшей на улице замерзающую змею. "Возьми меня, добрая женщина, возьми меня, бога ради!", — читал с выражением президент США. Женщина, согласно повествованию, пригрела, накормила медом и молоком змею, однако та впоследствии укусила ее. "Вместо того чтобы сказать спасибо, та змея злобно укусила ее! Возьми меня, добрая женщина, возьми меня бога ради! Спаси меня, добрая женщина!", — шипела змея.

    "Я спасла тебя! И ты укусила меня. Твой укус ядовит, и теперь я умру", — прочел, срываясь на крик Трамп. "Замолчи, женщина, беря меня, ты знала, что я – змея!", — завершил чтение Трамп под ликование толпы.

    Выдержав долгую паузу, он резюмировал: "Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы", — сказал президент США.

    Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Для предотвращения прибытия незаконных мигрантов из Мексики он обещает построить стену на границе с этой страной, выступает за отмену лотереи грин-карт и так называемой цепной иммиграции, когда право на въезд в США имеют родные легализовавшихся мигрантов.

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