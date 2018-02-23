Трамп прочитал стихи и снова отметился резкими высказываниями о мигрантах

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей и заявил, что ему нужны "работающие и любящие" Америку люди.

В пятницу Трамп выступил на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне. Обращаясь к теме иммиграции, президент заверил, что "любит и хочет людей, которые приезжают и работают, которые любят нас, которые хотят безопасности и единения".

"Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад (в развитие нашей страны)", — заявил Трамп.

Он привел ряд примеров, как американцы становились жертвами преступлений, совершенных незаконными мигрантами. Затем президент вынул из нагрудного кармана листок и обратился к залу: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".

Зачитанное им стихотворение рассказывало о "доброй женщине", нашедшей на улице замерзающую змею. "Возьми меня, добрая женщина, возьми меня, бога ради!", — читал с выражением президент США. Женщина, согласно повествованию, пригрела, накормила медом и молоком змею, однако та впоследствии укусила ее. "Вместо того чтобы сказать спасибо, та змея злобно укусила ее! Возьми меня, добрая женщина, возьми меня бога ради! Спаси меня, добрая женщина!", — шипела змея.

"Я спасла тебя! И ты укусила меня. Твой укус ядовит, и теперь я умру", — прочел, срываясь на крик Трамп. "Замолчи, женщина, беря меня, ты знала, что я – змея!", — завершил чтение Трамп под ликование толпы.

Выдержав долгую паузу, он резюмировал: "Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы", — сказал президент США.

Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Для предотвращения прибытия незаконных мигрантов из Мексики он обещает построить стену на границе с этой страной, выступает за отмену лотереи грин-карт и так называемой цепной иммиграции, когда право на въезд в США имеют родные легализовавшихся мигрантов.