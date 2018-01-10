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    Премьер Польши заявил о десятках тысяч украинских беженцев в стране

    (обновлено: )9020
    Матеуш Моравецкий заявил Жан-Клоду Юнкеру, что в свое время Польша приняла тысячи беженцев из Чечни, которые бежали оттуда от двух войн, а сейчас имеет дело с последствиями конфликта в Донбассе.
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Польше находятся более миллиона украинских трудовых мигрантов, из которых несколько десятков тысяч — это беглецы из территорий, охваченных вооруженным конфликтом. Об этом после встречи с президентом Евросовета Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, представляя собственные аргументы относительно нежелания принимать беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, заявил недавно назначенный премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Укринформ".

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    "Я представил нашу позицию немного в другом свете. И действительно, наши процедуры предоставления убежища достаточно жесткими, поскольку на пальцах одной руки в переносном смысле можно посчитать лиц, получивших такой статус. Однако, мы показали тысячи просьб о предоставлении убежища, которые подаются в Польше", — заявил Моравецкий.

    Он заявил Юнкеру, что в свое время Польша приняла тысячи беженцев из Чечни, которые бежали оттуда от двух войн, а сейчас имеет дело с последствиями конфликта в Донбассе.

    "Я говорил также о проблеме российско-украинской войны, которая привела к тому, что имеем более миллиона человек из Украины, которые в целом являются трудовыми мигрантами. Однако, если очень серьезно изучить статистические данные, то как минимум несколько или несколько десятков тысяч — это лица с территорий, охваченных войной, без крыши над головой, типичные беглецы с территории восточной Украины", — заявил Моравецкий.

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    Ранее Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.

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