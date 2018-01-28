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    Польский премьер призвал готовиться к "вторжению" России в Украину

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    По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, необходимо готовиться к "вторжению" России в Украину. Если это произойдет, "лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия".
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Укриана. Российская Федерация на сегодняшний день является наиболее опасной угрозой для Польши, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на форуме в Давосе в интервью изданию Politico.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", — сказал он, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.

    Моравецкий также призвал готовиться к "вторжению" России в Украину. "И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", — заявил премьер-министр.

    Польский премьер также высказался на тему проекта газопровода "Северный поток-2". "Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект", — заявил Моравецкий.

    По его словам, следствием реализации проекта является то, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против проекта "Северный поток — 2". Как считает глава Госдепа, Москва "использовать энергетический инструмент в качестве политического". США, по словам Тиллерсона, помогут Польше в стремлении диверсифицировать источники поставок энергоресурсов — за счет американского сжиженного газа.

    Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного СПГ.

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