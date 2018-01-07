Мигранты как панацея. Чем украинцы выгоднее Польше?

РИА Новости Украина

Несмотря на то, что в конце 2017 года Европейская комиссия подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации, Речь Посполитая, как называют свою страну сами поляки, по прежнему не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран, пишет Sputnik Эстония.

Ближневосточным беженцам с приниципиально иным культурно-религиозным базисом, которым вдобавок нужно еще и платить пособия, польские власти предпочитают беженцев с Украины, де-факто являющихся трудовыми мигрантами. В отличие от мусульманских беженцев христиане-украинцы не требуют пособий, а напротив, сами с удовольствием берутся за любую тяжелую и малооплачиваемую по польским меркам работу, тем самым поднимая экономику страны, так как многие поляки уже десятилетиями предпочитают жить и работать за пределами своей отчизны — прежде всего, в Германии и Великобритании.

Согласно телевизионному заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, переданному РИА Новости, польские власти неизменно стоят на той же позиции, которую правящая партия страны "Право и справедливость" сформулировала еще более двух лет назад. Позиция сия состоит в том, что Польша не будет принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки.

В оправдание своего несогласия с навязываемыми Брюсселем мусульманских мигрантов Моравецкий заявил, что "в то же время на восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины". По его словам, в Польше проживают уже "около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев", из коих "минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной", — добавил он.

Сын против отца

Хотя отец самого Матеуша Моравецкого — Корнель Моравецкий, будучи одним из руководителей оппозиции времен развитого социализма депутатом польского сейма нынешнего созыва "оппортунистски" высказал мнение о том, что несколько тысяч беженцев "не повредят" Польше, премьер заявил, что это не меняет позицию правительства.

"Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные — в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев", — прокомментировал позицию отца Матеуш Моравецкий.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, в своем микроблоге Twitter также прокомментировал слова самого премьер-министра Польши о том, что его страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", - написал Пушков.

Как уже писал ранее Sputnik Эстония, 20 декабря 2017 года Еврокомиссия приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за отступление от демократических норм в результате судебной реформы. Заместитель председателя Европарламента от Польши, член политического комитета правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил в этой связи о том, что это является местью за отказ Варшавы принимать мусульманских мигрантов, а реформа судебной системы стала только поводом.

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Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 Договора о Европейском союзе. Еврокомиссия из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве применением данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны — члены сообщества одобрят такое решение.