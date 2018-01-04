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    Портнов: украинское посольство в Польше безграмотно

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (323)

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    Когда в странах Евросоюза кому-то присваивают статус беженца, они меньше всего сообщают об этом государствам, от преследования которых эти граждане получают такой статус, разъясняет юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Много и еще больше. ЕС должен пересмотреть политику по беженцам

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. По словам Моравецкого, Польша "необычайно сильно участвует в снижении напряжения на восточных рубежах Европейского союза, приняв уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев из Украины".

    Но руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса фактически опровергла заявления премьера Польши. 

    "Называют количество беженцев из Украины высоким, хотя на самом деле в соответствии с официальной информацией управления по делам иностранцев в Польше в течение января – ноября 2017 года в это управление обратились всего 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту", – сказала Крыса во вторник. 

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    Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook отмечает, что украинские дипломаты зря опровергли заявление Моравецкого.

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    "По уровню манипулятивности это заявление украинского посольства можно смело отнести к разряду одного из самых безграмотных. Разъясняю дипломатам, что когда в странах ЕС кому-то присваивают статус беженца, они меньше всего сообщают об этом государствам, от преследования которых эти граждане получают такой статус. С ВНЖ такая же ситуация", – сообщил Портнов.

    Для украинских журналистов, которым интересно проверить эти слова и посчитать реальный объём бедствия с 2014-го года, он дал формулу.

    "Нужно взять электронные данные пограничной службы Украины о количестве выехавших из Украины и не вернувшихся через 90 дней граждан за любую единицу времени. Если человека нет в стране более 90 дней в полгода, то в абсолютном большинстве случаев это обозначает, что у такого гражданина есть либо второй паспорт, либо статус беженца, либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо на работу в другой стране", – подчеркнул юрист. 

    Так можно определить и реальные масштабы эмиграции и опровергнуть, распространяемые украинскими властями пропагандистские фейки о своих европейских коллегах, сделал вывод Портнов.

    Скриншот с сайта Facebook

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