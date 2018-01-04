Портнов: украинское посольство в Польше безграмотно

РИА Новости Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. По словам Моравецкого, Польша "необычайно сильно участвует в снижении напряжения на восточных рубежах Европейского союза, приняв уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев из Украины".

Но руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса фактически опровергла заявления премьера Польши.

"Называют количество беженцев из Украины высоким, хотя на самом деле в соответствии с официальной информацией управления по делам иностранцев в Польше в течение января – ноября 2017 года в это управление обратились всего 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту", – сказала Крыса во вторник.

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Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook отмечает, что украинские дипломаты зря опровергли заявление Моравецкого.

"По уровню манипулятивности это заявление украинского посольства можно смело отнести к разряду одного из самых безграмотных. Разъясняю дипломатам, что когда в странах ЕС кому-то присваивают статус беженца, они меньше всего сообщают об этом государствам, от преследования которых эти граждане получают такой статус. С ВНЖ такая же ситуация", – сообщил Портнов.

Для украинских журналистов, которым интересно проверить эти слова и посчитать реальный объём бедствия с 2014-го года, он дал формулу.

"Нужно взять электронные данные пограничной службы Украины о количестве выехавших из Украины и не вернувшихся через 90 дней граждан за любую единицу времени. Если человека нет в стране более 90 дней в полгода, то в абсолютном большинстве случаев это обозначает, что у такого гражданина есть либо второй паспорт, либо статус беженца, либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо на работу в другой стране", – подчеркнул юрист.

Так можно определить и реальные масштабы эмиграции и опровергнуть, распространяемые украинскими властями пропагандистские фейки о своих европейских коллегах, сделал вывод Портнов.