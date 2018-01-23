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    Премьер Польши призвал поставить вне закона нацистские организации

    (обновлено: )13720
    Премьер-министр Польши заявил, что "организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона".
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал поставить вне закона нацистские организации.

    Флаги Украины и Польши
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    Ранее в субботу телеканал TVN опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, организованных организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.

    Трое из участников этого мероприятия уже задержаны. Им предъявлены обвинения.

    "Такие организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона", — заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве во вторник.

    "Молодые люди, которые пользуются такими символами, должны быть наказаны, так как в польском государстве нет согласия на символы нацистские, фашистские, коммунистические. Это не только незаконно, но и против наших ценностей", — добавил он.

    Ранее сообщалось, что Польша зарегистрировала в Совете безопасности ООН проект резолюции о геноциде поляков со стороны украинских националистов во время Второй мировой войны.

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