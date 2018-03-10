Премьер Польши: "Северный поток-2" опасен для Европы

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

"Северный поток-2" опасен для Европы, особенно для балтийского региона, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя итоги встречи с главами правительств стран Балтии, передает "Польское радио".

Моравецкий подчеркнул, что с его мнением согласились все участники встречи.

"Северный поток-2" — это очень опасный проект для этой части Европы", — заявил он.

Моравецкий напомнил, что Польша впервые за продолжительное время перестала зависеть от сотрудничества с "Газпромом", завершила строительство СПГ-терминала в Свиноуйсце, и планирует продолжать модернизацию и расширение его мощностей.

"Мы также находимся в процессе переговоров с Данией и Норвегией", — сообщил польский премьер.

Ранее президент Петр Порошенко на встрече с министром обороны Швеции заявил, что поведение России относительно поставок газа в Украину дает основания подумать, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект газопровода "Северный поток-2".