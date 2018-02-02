БПП: польский закон о запрете "бандеровской идеологии" оскверняет историю

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде призывает Польшу вернуться в русло конструктивного диалога для установления исторической справедливости, говорится в заявлении фракции БПП", опубликованном в пятницу.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Фракция партии" Блок Петра Порошенко "во главе коалиции Верховной Рады, совместно с президентом Украины призывает польских коллег вернуться в русло конструктивного диалога для установления исторической справедливости и истины. Наши государства должны идти по пути укрепления сотрудничества, вместо искусственного создания кризиса, и строить общее будущее на принципах добрососедства, сотрудничества и взаимоуважения. Решение польского парламента противоречит историческим фактам, спекулирует на трагическом периоде наших народов и оскверняет историю борьбы украинской нации за собственную государственность. Недопустимо разжигать вражду между дружественными соседними народами для повышения рейтинга отдельных политических сил", — уверены в БПП.

Заявление фракции "Блока Петра Порошенко" считает, что принятый в Польше закон несет угрозу отношениям Украины с этой страной.

"Однобокие трактовки истории, когда отрицаются собственная вина и приписывается субъективное толкование исторических фактов, несет угрозу для дальнейшего развития отношений между соседями. Исторические уроки доказывают, что противостояние между нашими государствами имели катастрофические последствия для обеих сторон, поэтому в настоящем необходимо находить общие точки соприкосновения и общие победы для построения крепких партнерских, дружеских отношений ", — подчеркнули в БПП.

В пропрезидентской партии видят в законе угрозу для украинцев, работающих в Польше: "Принятый законопроект противоречит принципам демократии, усиливает цензуру, ограничивает свободу слова и разжигает антиукраинские взгляды, чем создает угрозу для украинских граждан, которые учатся и работают в Польше. Поэтому фракция партии" Блок Петра Порошенко "настаивает на прекращении исторических спекуляций для защиты своих граждан и сохранение дружественных отношений между нашими странами ", — считает фракция.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя принятие польским сенатом закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", заявил, что украинцы сами разберутся со своими героями и историей, призвал не мешать отношениям двух стран.

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике.