Закон о "бандеровской идеологии". Появилась реакция Украинско-польского форума

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Участники Украинско-польского форума партнерства просят президента Польши Анджею Дуде с призывом остановить спорный закон о "бандеровской идеологии".

"Призываем президента Республики Польша Анджея Дуду остановить одобренный акт, чтобы он не оказался символом нашего общего исторического поражения… Мы осуждаем такой подход. Призываем отмежеваться от него наших добрых польских друзей и коллег, которые представляют польскую часть форума", — говорится в обращении главы украинской части форума Виталия Портникова, размещенном на сайте телеканала "Эспрессо ТВ".

Отмечается, что принятый польскими депутатами документ расценивается на Украине как попытка создать атмосферу давления и запугивания украинцев, проживающих в Польше.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.