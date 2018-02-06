Украина Vs. Польша, обращение ВР. Теперь точно кругом враги - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание "Волынской резни" и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

Читайте также: Украина Vs. Польша. Власть неадекватна — Шуфрич

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока", заявление, которые сегодня приняла Верховная Рада абсолютно неадекватно сложившейся ситуации.

"Отношения с Польшей и так были далеко не безоблачными, а потребное обращение украинского парламента еще больше навредит нашему сотрудничеству и дружбе с Польшей. Если еще несколько лет назад Украина жила в окружении государств, с которыми активно поддерживала рабочие и дружеские отношения, то на сегодняшний день кругом одни враги. Все нехорошие, а мы чуть ли не "прометеи". Если раньше недоброжелатели Украины были только на северо-востоке, то теперь они оказались и на западе нашей страны. Отношения ведь испортились не только с Польшей, но и с Венгрией, Румынией… А то что мы у Словакии втридорога покупаем российский газ, это, может быть и укрепляет отношения с этой страной, точно не идет на пользу украинской экономике", — говорит Николай Скорик.

По мнению политика, главная причина конфликта с Польшей — предвыборная кампания, которую уже начала власть.

"С одной стороны власть заигрывает с ура-патриотами, с другой — на носу выборы и руководство страны планирует укрепить свой электорат. Власть считает, что тема национализма поможет на выборах. Но политик не понимают, что вся эта история для них плохо закончится. Что до наших отношений с Польшей, то как бы сейчас не развивалась эта ситуация, в конечном итоге мы останемся стратегическими партнерами", — резюмировал депутат.