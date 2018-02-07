МИД Израиля перечислил неприемлемые пункты польского закона о Холокосте

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Израиль продолжает диалог с Польшей по поводу готовящегося запрета на обвинение поляков в преступлениях Второй мировой войны и надеется договориться о корректировке закона до его вступления в силу, сообщает израильский МИД.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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"Израиль продолжает взаимодействовать с польскими властями и выразил свои возражения в отношении нового польского закона. Израиль отметил, что президент Польши передал закон в Конституционный суд для разъяснений и дополнений", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы надеемся, что в отведенное до завершения судебных разбирательств время мы сможем согласовать изменения и корректировки. Израиль и Польша несут совместную ответственность за исследования и сохранение истории холокоста", — добавил МИД.

Израиль требует от Польши изъять из законопроекта положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

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В Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Накануне стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 7 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".