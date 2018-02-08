наверх
08.02.201815:13
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    В НАБУ назвали страны, где оставили свой след украинские коррупционеры

    (обновлено: )8102
    Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария – топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Об оказании международной правовой помощи Национальное антикоррупционное бюро Украины чаще всего обращалось в Латвию, Австрию, Великобританию, Швейцарию и Республику Кипр.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
    Передача дел из ГПУ в НАБУ имеет свою специфику - Кравец

    Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета за второе полугодие 2017 года.

    "Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария – это те топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры, и к компетентным органам этих государств НАБУ обращалось чаще всего", — цитирует "112 Украина" Сытника. 

    Директор НАБУ сообщил, что рекордсменом по количеству запросов в другие страны стало дело относительно завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Всего по этому делу были направлены 53 запроса. 

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что за два года работники бюро уличили в коррупционных действиях более 300 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция у входа в "Гулливер" утром 8 февраля
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Елена Дьяченко
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Протест в центре Киева против "Национальной дружины"
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину