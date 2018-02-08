В НАБУ назвали страны, где оставили свой след украинские коррупционеры

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Об оказании международной правовой помощи Национальное антикоррупционное бюро Украины чаще всего обращалось в Латвию, Австрию, Великобританию, Швейцарию и Республику Кипр.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета за второе полугодие 2017 года.

"Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария – это те топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры, и к компетентным органам этих государств НАБУ обращалось чаще всего", — цитирует "112 Украина" Сытника.

Директор НАБУ сообщил, что рекордсменом по количеству запросов в другие страны стало дело относительно завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Всего по этому делу были направлены 53 запроса.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что за два года работники бюро уличили в коррупционных действиях более 300 человек.