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    Общество

    За два года НАБУ разоблачило более 300 коррупционеров

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    Как выяснилось, за последние полгода в суд были переданы уголовные производства в отношении председателя ГФС, председателя Счетной палаты, ряда руководителей госпредприятий.
    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что за два года работники бюро уличили в коррупционных действиях более 300 человек, передает УНН.

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    "За два года на коррупции было выявлено свыше 300 человек, из них 173 уже отправлены в суд", — сообщил Ситник.

    По его словам, за последние полгода в суд были переданы уголовные производства в отношении председателя ГФС, председателя Счетной палаты, ряда руководителей госпредприятий, бывшего председателя комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса.

    "Традиционно больше всего подозреваемых среди руководителей государственных предприятий — это говорит о том, что госпредприятия были и остаются источником политической коррупции", — резюмировал Ситник.

    Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в Украине в этом году.

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