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    НАБУ задержало экс-руководство Администрации морпортов - СМИ

    (обновлено: )14503
    Среди лиц, задержанных сегодня в Одессе детективами Национального антикоррупционного бюро, оказались бывший директор Администрации морских портов Украины Андрей Амелин и его заместители, сообщают источники в правоохранительных органах.
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Администрации морских портов на территории Одессы, Николаевской области и в Киеве, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

    "Следственные действия проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах", — говорится в сообщении.

    Порт. Архивное фото
    Из открытых источников
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    По данным агентства, в апреле 2017 года Национальное антикоррупционное бюро подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительными договоров по предоставлению услуг по углублению дна в морских портах Украины на сумму 712 миллионов гривен.

    Также агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро задержали двух чиновников Администрации морских портов по подозрению в злоупотреблениях. Как сообщает агентство, операция по задержанию других фигурантов дела продолжается.

    Среди лиц, задержанных сегодня в Одессе детективами Национального антикоррупционного бюро, оказались бывший директор Администрации морских портов Украины Андрей Амелин и его заместители, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как отмечается, данную информацию подтвердили в АМПУ.

    Правоохранители в сентябре 2016 года провели обыски на территории Николаевского морского торгового порта и еще по 25 адресам для установления лиц, причастных к делу о растрате госимущества. Следственные действия проводились и по месту жительства и регистрации руководства госпредприятия. В Генпрокуратуре отметили, что в результате противоправных действий должностных лиц Николаевского морского торгового порта Украине нанесен ущерб на сумму более 1,7 миллиона долларов.

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