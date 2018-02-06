Судья Буран, отстреливавшийся от детективов НАБУ, вышел из СИЗО

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Заводской райсуд Николаева постановили отпустить под круглосуточный домашний арест судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, который во время задержания отстреливался от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, которая указывала, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку есть видеозапись обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились", — сообщил юрист ЦПК Виталий Цокур.

Читайте также: Правосудие продано! Как выгодно быть судьей в Одессе

При этом в организации сообщили, что Буран является последним фигурантом расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей.

"Все остальные были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки", — отметили в ЦПК.

Украинское фото Одесский судья, стрелявший в детективов НАБУ, Алексей Буран

Напомним, 29 марта 2016 года во время проведения обыска сотрудников НАБУ Алексей Буран начал оказывать сопротивление, применив огнестрельное оружие против правоохранителей. Судье было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Буран было инкриминировано получение неправомерной выгоды (взятки) в сумме 500 000. грн.

Читайте также: Передача дел из ГПУ в НАБУ имеет свою специфику — Кравец

31 марта позапрошлого года Верховная Рада дала согласие на задержание и взятие под стражу судьи Бурана. 1 июля стало известно о завершении досудебного расследования. 29 июля 2016 года НАБУ направило обвинительный акт в отношении Бурана в суд.

В ЦПК заявляют, что рассмотрение дела Алексей Бурана в суде умышленно затягивается. Подготовительное заседание состоялось только через два месяца после передачи дела в суд, а почти после года судебных заседаний суд постановил начать рассмотрение сначала.