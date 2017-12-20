Успехи МинСтеця? Где "воюющая страна" находит миллионы на пиар

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство информационной политики Украины запустило 30-секундный рекламный ролик об Украине в кабельной новостной сетке CNN.

"CNN смотрит весь мир. Этот ролик по продвижению интересов Украины в мире выходить в эфир в течение 15-21 декабря. Это прекрасная возможность рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о регионах и возможности для мирового бизнеса", — сообщил государственный секретарь Минсоцполитики Артем Биденко.

В видеоролике в частности говорится, что страна с 45-миллионным населением сейчас представляет собой один из крупнейших формирующихся рынков в Европе. И создателей ролика не смущает, что они сразу же вводят зрителя в заблуждение и подают недостоверную информацию: по последним данным Госкомстата, население Украины составляет 42,434 млн.

Авторы креатива утверждают, что "Украина переживает период инноваций и новых открытых возможностей", не понятно, правда, в чем. Самый яркий образ ролика — гигантская карта Украины, выстриженная на кукурузном поле и октакоптер над колосящейся пшеницей. И в чем здесь инновации? Яркой иллюстрацией инноваций может служить новость, что китайские ученые на днях с использованием технологии 3D-биопринтинга произвели "живую" искусственную костную ткань, способную стимулировать рост новых клеток. А герб из кукурузы и даже портрет Шевченко, выложенный салом, инвесторов вряд ли заинтересует.

Возможно, этот ролик, увиденный по CNN, может заставить потенциального инвестора задуматься и посмотреть сведения про Украину, но не на официальных сайтах украинского правительства, а на сайтах международных рейтинговых агентств и институций, а там, к сожалению, будет совершенно другая картинка.

"Инвестор, правда, думает очень часто иррационально, но он прагматичен. И инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору. Инвестор смотрит на массу рейтингов, которые есть по стране. И если Fitch, Standard & Poor's и Moody's ставят Украину на пять ступеней ниже инвестиционного рейтинга, инвестор серьезно задумается: а стоит ли вообще инвестировать в такую страну или нет? Украина занимает 131 место из 176 стран по уровню коррупции, 76 позицию по легкости ведения бизнеса. Это те факторы, на которые обратит инвестор свое внимание. Это не значит, что в Украине нет потенциала, здесь есть потенциал, и инвестор с удовольствием придет, если здесь будет качественная подвижка в бизнес-климате. Имидж страны — это важная составляющая, но имидж страны это не только и не столько ролик по CNN и другим крутым каналам. Такой ролик может быть уже вишенкой на торте, а торт надо испечь самостоятельно — улучшить качество бизнес-климата. А просто разговоры — это в конце может оказаться просто напрасной тратой средств", — сказал РИА Новости Украина исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, президент Гарвардского Клуба Украины Олег Устенко.

Гарнюня и Спрытко

Как стало известно журналистам, производство ролика ничего не стоило: Мининформполитики взяли ролик агентства инвестиций и смонтировали из него своими силами 30 секунд. А вот размещение обошлось в 2,5 миллиона гривен, а это почти 100 тысяч долларов по нынешнему курсу НБУ. Похоже, в Министерстве переплюнули своих предшественников по созданию положительного имиджа страны.

Несколько лет назад 100 тысяч долларов потратили на целую стратегию позиционирования Украины за рубежом. Главным лозунгом стратегии, разработанной CFC Consulting по заказу МИД Украины, стала фраза "Украина — открытость". Создание положительного имиджа страны должно было способствовать росту инвестиций, а также туристического потенциала, в частности, перед проведением Евро-2012. Символами бренда "Украина" стали нарисованные в жанре аниме девочка Гарнюня и мальчик Спрытко.

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И тут началось страшное. Гарнюню и Спрытко раскритиковали все: от известного российского дизайнера Артемия Лебедева, который увидел в них "ярко выраженные признаки умственной отсталости" до тогдашнего вице-премьера украинского правительства Бориса Колесникова, у которого сложилось впечатление, что "конкурс проходил между ветеранами или МИД, или Рейха". После шквала критики МИД принял решение не использовать Спрытко и Гарнюню ни в контексте Евро-2012, ни в контексте стратегии позиционирования страны.

МИД упрекали в том, что они потратили 100 тысяч долларов на разработку Спрытко и Гарнюни, но на самом деле художнику заплатили гонорар в 400 долларов, а 100 тысяч долларов потратили на стратегию в целом: на бренд-бук, в котором эта стратегия отражена, на социсследования и на проекты. Тогда также на ведущих телеканалах мира, на CNN, BBC и других, а также в Интернете, в рамках кампании "Украина — открытость" показывали рекламные ролики про Украину.

Голландский провал

Что-то не складывается у Украины с созданием положительного образа за рубежом. Вспомнить хотя бы информационную кампанию в Голландии перед проведением референдума по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Референдуму предшествовала широкая информационная кампания, которую при финансовой поддержке Фонда Сороса вела украинская сторона. Депутаты, активисты, журналисты три месяца провели в Голландии, катаясь на велосипедах, раздавая листовки и агитируя местных жителей голосовать правильно.

Для просвещения голландской публики был создан сайт со специальными видеоматериалами, рассказывающими о далекой и прекрасной Украине. Показывали, например, птицеферму в Виннице, где девочки в белых халатах и шапочках разделывали трупики так, как будто делали им косметические операции, потому что эти курочки идут на экспорт в Голландию и должны выглядеть на все сто. Радости у местных производителей подобные моменты, естественно, не вызывали. Часть видеоматериалов — просьбы о материальной помощи, рассказы о бедности и плохих русских.

Итоги референдума известны: свыше 60% голосовавших сказали "нет" присоединению Украины к Евросоюзу путем подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Но здесь хоть не приходится сожалеть о потраченных впустую бюджетных денег.

Освоим ваши денежки

Но Министерство информационной политики не сидит сложа руки. У него планов громадье.

В ноябре был объявлен тендер на сумму 996 тысяч гривен за рекламу туристической Украины для жителей Франции, Германии и Нидерландов. Кроме того в Министерстве собираются за 350 тысяч гривен узнать мнение об Украине у жителей России и еще 19 стран посредством онлайн-интервью. Задачей опросов является оценка бренда Украины и сравнение с другими странами.

На расходы Министерства информационной политики бюджетом Украины в следующем году предусмотрено 862,1 млн грн. Представьте, сколько роликов можно разместить на эти деньги! Другое дело, что имидж Украины за рубежом будут формировать вовсе не они, а замечательные картинки в выпусках новостей: митинги за власть и против власти, бегающий по киевским крышам экс-президент Грузии, олигархи, матерящие народных депутатов и многое другое.