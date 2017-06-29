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    МИД создал институт для продвижения имиджа Украины за рубежом

    (обновлено: )5904
    В МИД отметили, что на институт также будут возложены задачи презентации и продвижение имиджа Украины в мире, содействие международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст, популяризация украинского языка за рубежом и др.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Институт для продвижение имиджа Украины за рубежом создан при Министерстве иностранных дел страны, сообщается в четверг на сайте ведомства.

    "Важным шагом для защиты интересов нашего государства и формирования позитивного имиджа Украины за рубежом является создание в сфере управления МИД государственного учреждения "Украинский институт", — говорится в сообщении.

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    Как отмечается в материале, Кабинет министров Украины поддержал предложение МИД относительно создания такого института. В МИД отметили, что на институт также будут возложены задачи презентации и продвижение имиджа Украины в мире, содействие международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст, популяризация украинского языка за рубежом, распространение за границей информации о научном, образовательном и туристическом потенциале страны.

    "Это будет способствовать интеграции нас в контекст не только искусства и культуры, но и науки, образования и многих других сфер", — приводятся слова министра иностранных дел Павла Климкин на сайте ведомства.

    Финансироваться институт будет из государственного бюджета, а также за счет благотворительных взносов.

    Ранее сообщалось, что Администрация президента Петра Порошенко для продвижения интересов Украины наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур.

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