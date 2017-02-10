Бортник: никакой институт имиджа Украины не спасет провальную работу МИДа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что планируется создание Украинского института для улучшения имиджа страны за границей.

"Мы проанализировали опыт европейских стран, этот опыт неодинаковый, но каким образом страна может презентовать себя за границей? За последние три года мы проделали грандиозную работу… Есть очень много отдельных проектов, но мы считаем, что настало время создать Украинский институт", – сказал Климкин на брифинге в четверг.

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По его словам, цель создания института – "это понимание современной Украины и рост доверия к Украине в международном интеллектуальном и культурном сообществе".

"Это, если хотите, идентификация Украины для рядового голландца, рядового грека или бразильца", – добавил министр.

Вместо создания нового института намного дешевле отправить в отставку Климкина и нанять другого, более качественного министра, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Намного дешевле. Институт – чистой воды симулякр. Для этого уже существует посольство, мы людям в посольствах платим огромные – по украинским меркам – деньги, чтобы они презентовали Украину. Для этого существуют торгово-экономические миссии. А это (создание института) – информационный симулякр", – сказал эксперт.

Он добавил, что действует правило перевода внимания: "когда нечего сказать о визах – давайте говорить о НАТО".

"Когда нечего сказать об эффективной работе МИДа… Потому что работа МИДа украинского за последние 3 года – наиболее провальна за всю историю украинскую. У Украины не осталось ни одного стратегического партнера, ни одного искреннего друга за последнее время – это деятельность МИДа. Поэтому, чтобы избежать ответственности, и генерируют такие бессмысленные и дорогие, за наши с вами деньги, инициативы", – сообщил политолог.

В целом же, по словам Бортника, пока существует структура посольств и миссий – нет смысла создавать подобный институт: "это еще одна отмывка денег".

Напомним, Климкин сообщил, что институт не войдет в структуру МИД Украины, а будет только аффилированным с ним органом. По словам министра, на создание института ориентировочно уйдет от двух до четырех месяцев, когда завершатся публичные обсуждения его устава.

Вначале планируется открыть представительства института в "ключевых точках за границей", в странах Европы, Северной Америки и Азии.

Глава МИД Украины добавил, что институт будет финансироваться на комбинированной основе, часть средств будет предоставлять государство, другая часть – в виде грантов и благотворительных пожертвований.