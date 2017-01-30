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    Политика

    МИД: эскалация в Донбассе - дерзкое игнорирование РФ своих обязательств

    Тема:

    "Ползучее наступление". Бои за Авдеевку (303)

    (обновлено: )4510
    Министерство иностранных дел призывает международных партнеров Украины "усилить политико-дипломатическое давление на РФ, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе".
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. МИД Украины обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства. 

    МИД призывает международных партнеров "усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе".

    Блокада в Донбассе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада Донбасса: борьба за деньги и новый проект Турчинова. Опрос экспертов

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    В Администрации президента Украины Петра Порошенко сообщали, что тот прервал свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

    Согласно сообщению МИД, эскалация в Донбассе есть "дерзкое игнорирование" обязательств в рамках минских договоренностей со стороны РФ. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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