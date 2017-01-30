наверх
30.01.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Госказначейство приостановило работу в Авдеевке из-за обстрелов

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (201)

    (обновлено: )8502
    Государственная казначейская служба приостанавливает работу из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванных обострением ситуации – интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка.
    Авдеевка после обстрела
    Пресс-центр штаба АТО

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Государственная казначейская служба Украины приостановила обслуживание в Авдеевке Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи вследствие интенсивных обстрелов, сообщается на сайте казначейской службы в понедельник.

    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Перенасыщенная неделя: ПАСЕ, Донбасс, скандалы, запреты, покушения

    Накануне  силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе, в частности, по их словам, ополченцы пытались штурмовать позиции силовиков в районе Авдеевки.

    "Государственная казначейская служба Украины сообщает о временном приостановлении 30 января 2017 года обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в управлении казначейства в городе Авдеевка Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванных обострением ситуации – интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка. Казначейство приносит извинения за временное прекращение расчетно-кассового обслуживания", — говорится в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Авдеевка после обстрела
    Донбасс: блокада и пиар
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке