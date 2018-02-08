Наконец-то! Украина мировой лидер по... долгам перед МВФ

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Виктор Скаршевский, экономический аналитик

Много ли значит Украина для МВФ? Сколько стран кредитует МВФ? Кого кредитует МВФ? Кто является крупнейшим должником перед МВФ? Были ли дефолты по долгам перед МВФ?

Много ли значит Украина для МВФ?

Много. Даже очень. Украина находится на 2-м месте в мире по сумме долгов перед МВФ и на 1-м месте в мире по размеру действующей программы с МВФ.

фото автора ТОП-5 стран должников перед МВФ

По состоянию на 1 февраля, МВФ кредитует всего 15 стран плюс еще для трех стран открыты кредитные линии, которыми они не пользуются (Мексика, Колумбия и Марокко). Общая сумма всех действующих программ для 15 стран — $48 млрд, из них $18 млрд (или 37% от общей суммы) — это программа с Украиной.

Кстати $48 млрд всех кредитных программ МВФ это очень небольшая сумма в масштабах мировой экономики и сопоставима с размером благотворительного фонда Билла Гейтса в сумме $41 млрд.

На Грецию и Украину приходится почти половина всех кредитов, выданных МВФ.

А на 5 стран — Греция, Украина, Пакистан, Египет и Португалия — 80%.

При этом, наибольшими должниками перед МВФ являются самые коррумпированные и экономически несвободные страны (за исключением Португалии). Можно, конечно, утверждать, что именно таким странам МВФ и приходит на помощь. Но, только страны, получающие кредитные финансирование от МВФ менее коррумпированными и более свободными не становятся.

Получается, что МВФ кредитует коррупцию и экономическую несвободу.

Таблица. ТОП-5 стран-должников перед МВФ

Долг перед МВФ, млрд $ Доля в общих долгах перед МВФ Рейтинг коррупции Transparency International Рейтинг экономическая свобода Heritage Foundation Год завершения программы с МВФ 1 Греция 13,4 24% 69 138 2016 2 Украина 12,4 22% 131 162 2019 3 Пакистан 6,4 11% 116 126 2016 4 Египет 6,3 11% 108 125 2019 5 Португалия 5,7 10% 29 64 2014 ТОП-5 стран 44,1 79% ВСЕГО 55,9 100%

Источник: МВФ, Transparency International, Heritage Foundation

Греция в этом году выплатит МВФ $2,5 млрд, а новых кредитов от МВФ не получит, так как их программа сотрудничества с МВФ закончилась еще в 2016 году. Кстати, Греция получила всего 43% от программы сотрудничества ($15 млрд из $35 млрд запланированных).

Поэтому, если Украина в этом году получит кредитный транш от МВФ в размере 1,9 млрд, то наша страна вырвется на первое место в мире и станет страной-должником №1 перед МВФ.

Можно ли не платить МВФ?

Оказывается можно. Ведь дефолты перед МВФ достаточно частое явление.

Начиная с 1959 года, 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ.

Средний срок дефолта (между датой отказа возврата кредита и датой его погашения) — около 6 лет.

Рекордсмены по сроку дефолта: Либерия — 23,3 года, Камбоджа — 18,8 лет и Ирак — 14,3 лет.

Еще три страны — Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) — до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ.

Самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд.

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Последний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Кстати, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед такой уважаемой организацией.

Интересно, кто следующий?