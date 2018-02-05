В полиции сообщили, сколько пропавших людей нашли в 2017 году

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.

В прошлом году полиция разыскала почти 34 тысячи пропавших людей, сообщил начальник отдела розыска Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич, передает пресс-служба НПУ.

По его словам, всего в 2017 году полицейские зарегистрировали около 35 тысяч сообщений о пропаже людей, что на 9 тысяч больше заявлений, чем в 2016 году.

Также отмечается, что среди пропавших жертвами преступлений в 2016 году стали 112 человек, а в 2017 – 86.

По словам Крилевича, самое важное – не упустить время и сразу сообщать о пропаже: "Не существует никаких ограничений во времени, когда человек должен обратиться. Чем быстрее он это сделает, чем больше предоставит информации о пропавшем, тем эффективнее будет расследование".

Напомним, 31 января в Харькове нашли тело 38-летнего мужчины, который пропал еще 13 января.