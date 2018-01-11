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    Пропавшую таксистку из Черкасс нашли мертвой в реке

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (142)

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    По информации СМИ, тело пропавшей женщины-таксиста Ирины Чуприны с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля.
    Женщина-таксист Ирина Чуприна. Архивное фото
    smila-ua

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Женщину-таксистку Ирину Чуприну, которая исчезла в рождественскую ночь в Черкассах, нашли мертвой в Смеле. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля, сообщает vikka.ua со ссылкой на друзья погибшей.

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    УНИАН
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    "Зарезали, и там же бросили, — пишет в соцсети Стелла Грабчак. — Это произошло почти на выезде из Смелы".

    В Facebook Ирины Чуба ее родной брат Денис просил о помощи семье погибшей.

    "У нее осталась дочь Влада, я не уверен что смогу самостоятельно решить все финансовые вопросы, поэтому хочу объявить сбор средств для помощи племяннице. Рассчитывать на отца не стоит, долг по алиментам более 15 000 гривен", — написал он.

    Напомним, в среду полиция Черкасской области объявила о поиске пропавшей  в рождественскую ночь женщины-таксиста.

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