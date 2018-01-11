Пропавшую таксистку из Черкасс нашли мертвой в реке

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Женщину-таксистку Ирину Чуприну, которая исчезла в рождественскую ночь в Черкассах, нашли мертвой в Смеле. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли водолазы в реке Тясмин в микрорайоне Загребля, сообщает vikka.ua со ссылкой на друзья погибшей.

"Зарезали, и там же бросили, — пишет в соцсети Стелла Грабчак. — Это произошло почти на выезде из Смелы".

В Facebook Ирины Чуба ее родной брат Денис просил о помощи семье погибшей.

"У нее осталась дочь Влада, я не уверен что смогу самостоятельно решить все финансовые вопросы, поэтому хочу объявить сбор средств для помощи племяннице. Рассчитывать на отца не стоит, долг по алиментам более 15 000 гривен", — написал он.

Напомним, в среду полиция Черкасской области объявила о поиске пропавшей в рождественскую ночь женщины-таксиста.