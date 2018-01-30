В Харькове нашли мертвым пропавшего таксиста

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Харькове нашли тело 38-летнего мужчины, который пропал еще 13 января, сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

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По данным полиции, харьковчанина искали 50 военнослужащих 3-й бригады совместно с сотрудниками полиции.

"В связи со спецификой работы пропавшего родственники и правоохранители имели опасения относительно его жизни. Поиски велись в одном из лесных насаждений Харькова и были осложнены пересеченной местностью и погодными условиями", — говорится в сообщении.

Напомним, женщину-таксистку Ирину Чуприну, которая исчезла в рождественскую ночь в Черкассах, нашли мертвой в Смеле.