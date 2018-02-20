В университете Богомольца сообщили детали разговора со студенткой до суицида

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Проректор медицинского университета им. А.А. Богомольца Ярослав Цехмистер сообщил, что иностранная студентка вуза Мукаддас Насирлаева 30 января действительно встречалась с заместителем декана Татьяной Тимохиной, передает fraza.ua.

По словам проректора, Тимохина не рвала никаких документов и не давила на студентку. Он заявил, что после обнародования информации о возможном давлении на студентку, а также о том, что у нее якобы требовали деньги в деканате за какие-то справки, в которых она нуждалась, было проведено служебное расследование. И оно показало, что информация о давлении не соответствует действительности.

"Во время этого разговора в кабинете было еще два иностранных студента и куратор. Они письменно подтвердили, что давления и ситуации, когда что-то рвали и бросали, не было", — отметил проректор.

По его словам, Мукаддас только сообщили о том, что ее отчислили за нарушение миграционного законодательства и ей надо этот вопрос решить таким образом, чтобы она снова уехала в Туркменистан, получила визу и снова вернулась в Украину.

Проректор рассказал о процедуре получения вида на жительство для иностранных студентов: "Все иностранные студенты должны сначала получить визу максимальным сроком 90 дней. В Муккадас, когда она въехала Украину, была виза с 19 сентября по 17 декабря включительно. И в этот период она как иностранная гражданка должна была подать документы в деканат на оформление вида временного проживания. Все это оформляет деканат и документы собирает у нее и все остальное. Но, к сожалению, этого сделано не было, хотя Муккадас должна была быть осведомлена по этому вопросу, поскольку она заходила с другими студентами, помогала им подавать документы на оформление вида временного проживания".

По словам Цехмистера, в первый раз студентка пришла в деканат по этому поводу уже 18 января. В этот период инспекторами уже было заактировано нарушение визового режима.

Украинское законодательство не предусматривает получения вида после окончания визы иначе, чем через возвращение в страну происхождения. Тогда нужно обратиться в посольство Украины в Туркменистане, снова получить визу и въехать снова.

Цехмистер также сказал, что ситуации, когда у иностранных студентов закончилась виза, а вид еще не оформлен, происходят в университете периодически. И при этом все студенты используют именно такой способ получения новой визы.

Напомним, адвокат семьи Насирлаевых Рошанбек Розметов сообщил, что деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас Насирлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство. Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.

Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.