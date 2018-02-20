наверх
20.02.201814:35
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    "Правые" легко могут устроить ночь длинных ножей - Золотарев

    (обновлено: )979180
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, чем больше власть заигрывает с ура-патриотами, тем больший соблазн у тех начать самим управлять ситуацией в стране.
    Антироссийская акция радикалов в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов.

    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news
    Погромы в Киеве. Дико, постановочно, абсурдно - Лукаш

    В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина. 

    В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

    Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что власть сознательно сделала из право-радикальных маргиналов своих ближайших компаньонов. 

    "Прежняя власть понимала, что государство обязано удерживать монополию на насилие и не должно делиться ей с общественными патриотическими группировками", — говорит эксперт. "Ведь если государство идет по такому пути, потому приходится либо устраивать ночь длинных ножей, либо под вопросом оказывается существование самого государства. Нынешние политические деятели пришли к власти с помощью радикалов, поэтому последние выступили в роли младших партнеров. Со временем власть смогла нейтрализовать наиболее неуправляемых вроде Сашка Белого, но полностью порвать с "правыми" не вышло".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Андрей Золотарев. Архивное фото

    По мнению политолога, в настоящее время руководство страны выбрало следующую стратегию.

    Читайте также: Мюнхенские дни: настало время менять мироустройство

    "Власть будто бы не при делах, но активно пользуется услугами радикалов", — отмечает Золотарев. "Более того, чтобы продолжать существование политики критически нуждаются в помощи "правых", которые берут на себя грязную работу. Политики и радикалы слишком тесно повязаны — в последствии могут всплыть весьма интересные подробности этого сотрудничества. Но чем больше власть играется с "правыми", тем больший соблазн у тех начать рулить самим".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины