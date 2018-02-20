"Правые" легко могут устроить ночь длинных ножей - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов.

В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина.

В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что власть сознательно сделала из право-радикальных маргиналов своих ближайших компаньонов.

"Прежняя власть понимала, что государство обязано удерживать монополию на насилие и не должно делиться ей с общественными патриотическими группировками", — говорит эксперт. "Ведь если государство идет по такому пути, потому приходится либо устраивать ночь длинных ножей, либо под вопросом оказывается существование самого государства. Нынешние политические деятели пришли к власти с помощью радикалов, поэтому последние выступили в роли младших партнеров. Со временем власть смогла нейтрализовать наиболее неуправляемых вроде Сашка Белого, но полностью порвать с "правыми" не вышло".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев. Архивное фото

По мнению политолога, в настоящее время руководство страны выбрало следующую стратегию.

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"Власть будто бы не при делах, но активно пользуется услугами радикалов", — отмечает Золотарев. "Более того, чтобы продолжать существование политики критически нуждаются в помощи "правых", которые берут на себя грязную работу. Политики и радикалы слишком тесно повязаны — в последствии могут всплыть весьма интересные подробности этого сотрудничества. Но чем больше власть играется с "правыми", тем больший соблазн у тех начать рулить самим".