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    "Довели до самоубийства". Студенты пикетируют университет Богомольца

    (обновлено: )114605
    Участники акции обвиняют руководство университета имени Богомольца в коррупции и доведении до самоубийства.
    Акция из-за смерти студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой
    hromadske.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Киеве под университетом имени Богомольца студенты собрались на акцию из-за самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насырлаевой.

    Дмитрий Зобнин (слева)
    glavnoe.ua
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    Участники акции обвиняют руководство университета в коррупции, сообщает Громадське.

    Первый заместитель ректора университета Ярослав Цехмистер сообщил изданию, что Муккадас сообщили лишь о том, что у нее закончился срок действия визы, приказа о ее отчислении еще не было и девушка не знала, что ее отчислят.

    Заместитель ректора заявил, что была встреча с отцом и родственниками девушки, где звучала информация о том, что заместитель декана по работе с иностранными студентами Татьяна Тимохина "разорвала заявление девушки". Цехмистер отметил, что сейчас эту информацию проверяют.

    Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

    Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.

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