Минздрав отстранил от обязанностей ректора медуниверситета Богомольца

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца Екатерину Амосову, сообщается на странице вуза в Facebook.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

"Согласно графику, согласованному МОЗ Украины, 20 февраля 2018 года одновременно по всей стране во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов, должен состояться лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология". Однако в связи с отсутствием договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и НМУ им. Богомольца, студенты 3-го курса стоматологического факультета университета были лишены возможности сдать обязательный для продолжения обучения экзамен", — сообщают в МОЗ.

В министерстве добавили, что студенты-стоматологи НМУ — единственные среди всех своих коллег из 13 вузов были лишены возможности сдать 20 февраля лицензионный экзамен.

Кроме того, Минздрав поручил Центру принять все необходимые меры и назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату сдачи лицензионного экзамена в течение текущего учебного года.

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В МОЗ также сообщили о создании комиссии для изучения сложившейся ситуации. На время ее работы от выполнения обязанностей отстранили также директора Центра тестирования при министерстве Ирину Булах.