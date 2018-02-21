Темпы эффективности борьбы с коррупцией в Украине упали вдвое - отчет

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украина получила 30 баллов из 100 возможных в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 и заняла 130 место (из 180 стран), сообщается на сайте организации в среду.

Как отмечается, данный показатель на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году.

Авторы исследований, на которых базируется расчет индекса, отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшения количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

Такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется следующими обстоятельствами: такими, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре. Также авторы исследования отмечают постоянные законодательные инициативы парламента, которые угрожают антикоррупционной инфраструктуре.

"Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем", — говорится в документе.

Во всемирном рейтинге Transparency International Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год. Результаты соседей Украины оказались выше: Польша получила 60 баллов, Венгрия — 50, Румыния — 48, Венгрия — 45, Беларусь — 44, тогда как Молдова — 31 балл.

В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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