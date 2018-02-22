Сытник озвучил причину резкого падения темпов борьбы с коррупцией

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Темпы эффективности борьбы с коррупцией в Украине могут вырасти только при условии создания Специализированного Антикоррупционного суда, который обеспечит приговоры и справедливое наказание для топ-коррупционеров.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время презентации исследования Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 год.

Согласно исследованию, по результатам 2017 Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место в рейтинге (из 180 стран мира), улучшив свою позицию в рейтинге по сравнению с 2016 годом на 1 балл.

"Антикоррупционное бюро было создано в апреле 2015 года, и уже в декабре того же года, после избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начало свои первые расследование. За два года в судебных инстанциях оказались более 100 дел от НАБУ и САП. Однако, к сожалению, эти дела судами почти не рассматриваются. Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна" — отметил Артем Сытник.

По его словам, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году, Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге «Индекс восприятия коррупции».

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.