Таран: затягивание расследований дел Майдана имеет три причины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В правоохранительных органах Украины в настоящее время продолжают работать 12 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям, совершенным во время событий на Майдане зимой 2014 года. В частности один из подозреваемых в причастности к расстрелам активистов занимает одну из руководящих должностей в Национальной гвардии, а еще два подозреваемых занимают высокие должности в Национальной полиции. Однако суды до сих пор не удовлетворяют ходатайства следователей об отстранении этих чиновников, о чем сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, по майдановским делам объявлено 413 подозрений, в частности, 48 должностным лицам и 208 правоохранителям. В частности, по фактам незаконных задержаний и арестов протестующих сообщено о подозрении 27 следователям, 20 прокурорам и 16 судьям. В суд направлены обвинительные акты по 252 подозреваемым, однако есть лишь 50 приговоров. При этом только двое обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы, а остальные — условные сроки.

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Горбатюк подчеркнул, что дела по расстрелам на Майдане полноценно слушаются в судах всего два года. И то, как это происходит, вызывает подозрения, что судьи не имеют особого желания заниматься майдановскими делами, отметил представитель ГПУ.

В чем причина затягивания расследования по делам Майдана и когда общественность увидит реальные результаты, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Международного института демократий Сергей Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто очікувати в цьому році хоча б результату розслідувань подій на Майдані і саме тих людей, які працюють в правоохоронних органах і займають високі посади?

— Справ дуже багато і не можна сказати, що всі вони однакові. Є складніші справи, легші, є дуже багато епізодів. По деяким є вироки, по деяким вироків ще немає, триває слідство. Очевидно, що цього року так само відбудеться просування у багатьох справах, хоча спрогнозувати, що вони всі будуть закриті, напевно неможливо. Але, звичайно, ми повинні також розуміти, що основні організатори цих злочинів вже давно не в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що ті, хто безпосередньо віддавав накази, ті, хто був безпосереднім організатором злочинів на Майдані, переховуються у Росії, і Росія нам їх не видасть. Саме така історія зумовлює те, що ті справи достатньо довго тягнуться і ми, можливо, будемо знати окремих співорганізаторів, окремих виконавців, але далеко не найголовніші фігури, які переховуються у Росії.

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З іншого боку, у світі взагалі подібні справи тягнуться надзвичайно довго. Наприклад, через 25 років після того, як Польща стала європейською країною, вдалось покарати тих людей, які за комуністичного режиму організовували розгін мирної демонстрації. Так само лише відносно недавно були покарані люди, які брали участь у розгоні мирної демонстрації у Вільнюсі вже тоді, коли всі країни Балтики стали членами ЄС. Тому такі справи досить складні в усіх сенсах і дуже важливо, щоб вони відбулись по всіх процедурних нормах. Тому що уявіть собі на хвилиночку, якщо майданівські справи будуть з порушенням процесуальних норм, але швидко зроблені, то потім вони всі потраплять у європейські суди. Європейські суди ж не будуть зважати на політичну складову, а лише на процедурні питання, і повернуть нам ці справи в Україну. Тому це є фактори, які хоч трохи пояснюють, чому ці справи тягнуться. Але, звичайно, є та величезна проблема, що судова влада у нас абсолютно нереформована, і багато суддів, очевидно, не в останню чергу за себе переживають. Оскільки до тих злочинів, очевидно, була причетна і судова система, яка виносила вироки щодо того, щоб несправедливо карати майданівців. Цей теж фактор залишається однією із ключових проблем.

То в чому конкретно проблема?

— Я вже Вам перераховував ці проблеми. По-перше, справи дуже різні. Якби це була одна справа, ми б могли вирізати одну проблему. А це багато справ і купа епізодів. Ви самі наводили ту статистику, скільки епізодів, скільки обвинувачених і скільки майданівських справ. Тому в кожній ситуації є свої проблеми, але загальні проблеми – це, по-перше, нереформована судова система. Друге — те, що основні фігуранти і організатори справи зараз перебувають у Росії, і ніхто їх нам не видасть. І третє – це необхідність в Україні провести абсолютно всі процедурні норми. Інакше потім ці справи повернуться нам з Європейського суду. Це є три основні проблеми. І це абсолютно не виправдовує, але це, принаймні, пояснює, чому так відбувається. Я думаю, що ці справи будуть розкриті, хоча покарання винних повністю відбудеться тоді, коли з Росії нам вдасться повернути головних організаторів цих злочинів, а це, як ми розуміємо, відбудеться не наступного місяця і, можливо, не наступного року.

Лише в лютому 2018-го було проведено тендер із закупівлі послуг промислових альпіністів для пошуку куль на верхніх поверхах готелю «Україна». За словами Горбатюка, у слідства не було достовірних даних, що там можуть бути кулі з часів Майдану, хоча про це свідчать численні відеоматеріали. Чому так довго?

— Я думаю, що це питання до слідчих, у першу чергу. Але мені видається, що якби це була єдина проблема, то це було б набагато простіше. Я, звичайно, не виключаю, що, можливо, слідчі трошки не доопрацювали саме з цими епізодами і, можливо, такі послуги і такі речі треба було зробити раніше, але повірте, це далеко не найбільша проблема, пов’язана зі справами Майдану. Ще ж додайте до того, коли робились ці злочини, всі накази робили неформально, ніхто ж не віддавав формальних наказів. Дуже важко у ситуації, коли тих, хто віддавав накази, немає в країні. Слідчі не можуть відстежити всі ланцюжки і хапаються за окремі епізоди для того, щоб принаймні вирізнити окремі ланки усієї цієї злочинної машини, яка була, і хоча б ці епізоди довести до суду.

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На процедурному рівні, на рівні збирання доказів, можливо, Ви знаєте ще такі проблеми, які чотири роки не вирішуються?

— Найбільша проблема була, що ці всі слідчі дії, про які Ви кажете, треба було провести ще за каденції прокурора Махніцького, тому що тоді ще багато доказової бази теоретично можна було зберегти. Справа не лише в кулях, а справа, можливо, в деяких документах, які залишались, в маршрутних листах, у якихось свідках, які ще не втекли за кордон. Якраз перша каденція Махніцького давала шанси для того, щоб розкрити ці злочини. На превеликий жаль, за Махніцького були відкриті справи, але особливого просування не відбулось. Тому там ще треба шукати проблему, тому що перший прокурор, від якого дуже багато залежало, м’яко кажучи, не впорався з тим, щоб провести ті дії, які давно було треба провести, краще ще в перші дні, коли втік Янукович.

К слову, адвокат семей Героев Небесной Сотни Виталий Титич полагает, что расследование дела Майдана сталкивается с бешеным противодействием власти.