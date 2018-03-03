Устенко: Европа решает свои проблемы за счет рабочих рук украинцев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Высокий уровень теневой занятости привел к потере 30 млрд грн Пенсионным фондом Украины в 2017 году. Как сообщается в годовом отчете ПФУ, согласно данным Госстата, 3,7 млн человек, или каждый третий работник в Украине, работает без оформления трудовых отношений.

Ранее Международная организация труда проводила оценку уровня теневой экономики, и по результатам этой оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых в стране около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов, или каждый третий работает нелегально.

Напомним, что согласно данным Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2017 года снизился на 3 процентных пункта до 33% ВВП.

Из отчета ПФУ следует, уровень теневой занятости в стране составляет 23,1%. Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%)."Вследствие неформальной занятости убытки Пенсионного фонда в год расчетно составляют более 30 млрд грн", — подчеркивается в отчете Пенсионного фонда.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко поставил под сомнение данные по теневой занятости, приведенные в отчете Фонда.

"Во-первых, моментальный показатель того, что человек врет в экономике — это когда человек сыпет цифрами 23,1%; 42,7%. Для того, чтобы сыпать такими цифрами, должно быть реальное глобальное исследование. Допустим, закроем на это глаза, потому что в ПФУ, наверное, есть какой-нибудь отчет, который подгоняет цифру к цифре. Но первое, что я ставлю под сомнение в отчете Пенсионного фонда: почему уровень теневой занятости населения составляет 23,1%, в то время как уровень теневого сектора экономики, согласно данным Министерства экономического развития и торговли, находится в пределах около 30%? Это заниженный показатель, но МЭРТ говорит, что он составляет около 30%. Такого большого расхождения не может быть, должно быть четкое соответствие одной цифры другой. Я не хочу сказать, что это придуманная цифра или она взята с потолка, но, видимо, или в ПФУ, или в МЭРТ есть проблема с методологией", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Олег Устенко.

Второе, что экономист ставит под сомнение — это объяснение Пенсионного фонда, что тот недополучил деньги из-за высокого уровня теневого сектора экономики.

"Теневая занятость — это только одна из причин убытков Пенсионного фонда. Теневая занятость, конечно, оказывает влияние на поступления в Пенсионный фонд. Второй фактор, который влияет на это, глобальный фактор — это отток рабочего персонала с территории Украины и увеличение среднего возраста оставшихся в Украине. Логическая цепочка такова: вялотекущие реформы либо из отсутствие реформ не дают возможности улучшать качество бизнес-климата в стране — неулучшенный бизнес-климат в стране не дает возможности нормально расти экономике — ненормальность роста экономики в условиях открытых экономических систем приводит к дополнительной миграции и к снижению инвестиций в экономику — трудовая миграция и снижение инвестиций в экономику уменьшают потенциальный будущий экономический рост. Поэтому проблема не в теневой занятости, проблема — в начале цепочки", — пояснил Устенко.

Он напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен своем выступлении говорила о том, что в мире очень много вызовов, и один из них — это старение населения.

"Это не только украинский вызов. Старение населения глобальное. Как сказала Урсула фон дер Ляйен, например, средний возраст в Европе – это 42 года, средний возраст населения в США – это 38 лет. И это в то время, как в странах Азии средний возраст населения составляет 14 лет. Министр предупреждала, что в связи с этим будут серьезные проблемы. Я бы сказал, что одна из проблем, которые у них будут возникать, это проблема с социальным обеспечением стареющего населения. У них есть вызов, связанный с тем, что вроде бы они должны открыть миграцию, а с другой стороны, они боятся миграционных процессов. Особенно их напугал ИГИЛ. Это можно все связать в одну картинку, потому что когда мы думаем по поводу стареющего населения в Европе и нехватки рабочих рук, которые должны содержать их социальные программы и их стареющее население — вот тебе и отток населения из Украины. Получается, мы им помогаем решать их вызов, но в ущерб нашей экономике — миграция с территории Украины, глобальная, речь идет миллионах. Без того чтобы привести экономику в нормальное состояние, без того чтобы обеспечить защиту прав собственности, без развития конкуренции, без разрушения монополий, в том числе и государственных монополий — таких монстров, как "Нафтогаз", — ничего сделать с поступлениями в пенсионный фонд не удастся. Это будут просто мантры, которые можно повторять Бог знает, сколько раз, но не более того", — заключил Устенко.

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