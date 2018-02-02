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    Рост ВВП в Украине составил 2,1% - НБУ

    (обновлено: )8304
    Национальный банк Украины назвал главные экономические показатели за 2017 год. Рост ВВП достиг 2,1%, инфляция превысила 13 процентов.
    Фондовая биржа. Экономический график
    REUTERS/Regis Duvignau

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,1%, говорится в отчете Национального банка, обнародованном на сайте регулятора.

    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook
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    "В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1%", — говорится в отчете.

    По данным регулятора, уровень инфляции в минувшем году составил 13,7%.

    Правительство Украины в мае 2017 года прогнозировало рост экономики на 1,8%.

    При этом Нацбанк Украины прогнозировал сначала рост ВВП до конца года на 1,6%, но позже, в октябре, повысил ожидания до 2,2%.

    Читайте также: Рост ВВП. Как делить будем?

    ЕБРР в ноябре сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году — на уровне 3%.

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