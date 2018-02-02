Рост ВВП в Украине составил 2,1% - НБУ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,1%, говорится в отчете Национального банка, обнародованном на сайте регулятора.

"В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1%", — говорится в отчете.

По данным регулятора, уровень инфляции в минувшем году составил 13,7%.

Правительство Украины в мае 2017 года прогнозировало рост экономики на 1,8%.

При этом Нацбанк Украины прогнозировал сначала рост ВВП до конца года на 1,6%, но позже, в октябре, повысил ожидания до 2,2%.

Читайте также: Рост ВВП. Как делить будем?

ЕБРР в ноябре сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году — на уровне 3%.