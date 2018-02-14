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    Экономика

    В Украине резко замедлился рост ВВП

    (обновлено: )56070
    По информации Кабмина, в четвертом квартале 2017 года – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года рост реального ВВП замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.
    Экономика. Архивное фото
    Picture Press/EAST NEWS

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года – замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.

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    Как сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на оперативные оценки Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим, третьим кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,4%.

    Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,1%.

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