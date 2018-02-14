В Украине резко замедлился рост ВВП

Picture Press/EAST NEWS

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении – по сравнению с четвертым кварталом 2016 года – замедлился до 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее.

Читайте также: Супрун начинает новый эксперимент над украинцами

Как сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на оперативные оценки Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим, третьим кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,4%.

Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,1%.