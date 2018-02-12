Устенко: и с китайским кредитом не все так просто

РИА Новости Украина

Украина собирается привлечь кредит у Китая в размере 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Переговоры по привлечению указанных средств запланированы на 1 квартал 2018 года.

Среди инфраструктурных проектов, которые планируют профинансировать за счет указанного кредита, названы: строительство новой бетонной дороги Кременчуг — Одесса – Николаев, проект строительства метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Борисполь.

Свое мнение об идеях, связях с реальностью и инфраструктурных проектах высказал экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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"О каких 7 млрд дол кредита на инфраструктурные проекты может идти речь? Мы уверены в том, что они будут использованы по назначению и ничего не пропадет? Мы уверены в том, что согласны увеличить уровень долговой нагрузки, приблизив ее к 90% ВВП и перешагнув в 1.5 раза допустимый уровень? Мы уверены в том, что есть понимание отличия между кредитом и инвестицией? Мы понимаем, что потенциально дешевый ресурс под 3% годовых — как обсуждается сейчас с Китаем — потребует годовых выплат в размере около 200 млн дол?", — написал Устенко на своей странице в Facebook.

По его убеждению, логика мышления должна быть изменена: реформы — улучшение качества бизнес климата — обеспечение экономического роста — увеличение доходов в госбюджете — возможность реализации инфраструктурных проектов.

"Просто на всякий случай хочется напомнить: кредит имеет две основные характеристики (1) возвратность и (2) платность. Конечно хорошо когда возникают идеи, но плохо если такие", — заключил Устенко.