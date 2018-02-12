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    Устенко: и с китайским кредитом не все так просто

    (обновлено: )50880
    Экономист Олег Устенко считает, что правительство потеряло связь с реальностью, собираясь взять $7 млрд кредита у Китая на инфраструктурные проекты: нет уверенности, что деньги будут использованы по назначению и не пропадут, а долг вырастет до 90% ВВП.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН
    Украина получает самые дорогие в мире кредиты - эксперт

    Украина собирается привлечь кредит у Китая в размере 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

    Переговоры по привлечению указанных средств запланированы на 1 квартал 2018 года.

    Среди инфраструктурных проектов, которые планируют профинансировать за счет указанного кредита, названы: строительство новой бетонной дороги Кременчуг — Одесса – Николаев, проект строительства метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Борисполь.

    Свое мнение об идеях, связях с реальностью и инфраструктурных проектах высказал экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "О каких 7 млрд дол кредита на инфраструктурные проекты может идти речь? Мы уверены в том, что они будут использованы по назначению и ничего не пропадет? Мы уверены в том, что согласны увеличить уровень долговой нагрузки, приблизив ее к 90% ВВП и перешагнув в 1.5 раза допустимый уровень? Мы уверены в том, что есть понимание отличия между кредитом и инвестицией? Мы понимаем, что потенциально дешевый ресурс под 3% годовых — как обсуждается сейчас с Китаем — потребует годовых выплат в размере около 200 млн дол?", — написал Устенко на своей странице в Facebook.

    По его убеждению, логика мышления должна быть изменена:  реформы — улучшение качества бизнес климата — обеспечение экономического роста — увеличение доходов в госбюджете — возможность реализации инфраструктурных проектов.

    "Просто на всякий случай хочется напомнить: кредит имеет две основные характеристики (1) возвратность и (2) платность. Конечно хорошо когда возникают идеи, но плохо если такие", — заключил Устенко.

    Скриншот с сайта Facebook

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