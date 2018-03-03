Главное в мире: жертвы шторма в США, газовые войны Украины и РФ

РИА Новости Украина

Критика новых тарифов США

В центре внимания зарубежной прессы критические оценки союзников США и ряда экспертов по предложенным президентом США Дональдом Трампом пошлинам на ввозимые в США алюминий и сталь. Американский лидер ранее объявил, что ввозные пошлины на материалы увеличатся в размере 25% и 10%. Как ожидается, подобные меры президент США введет в ближайшее время и на "долгий" период времени.

"Торговые войны уместны и их легко выиграть", — цитирует Трампа газета New York Times.

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"Решительный шаг", — в свою очередь оценивает газета намерения Трампа и приводит мнения критикующих его экспертов. По мнению опрошенных экономистов, подобное повышение тарифов может негативно отразиться на торговых отношениях США с другими странами, при этом с минимальным положительным эффектом для инфляции. Премьер Канады — страны с самым большим импортом стали в США — Джастин Трюдо назвал подобные пошлины "неприемлемыми" и также отметил негативное последствия для американской экономики, пишет газета Toronto Star. Не остались довольными и европейские партнеры США, отмечает британская Guardian. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что комиссия в ближайшие дни намерена предложить ответные меры на планы Трампа. Как пишет издание, под угрозой попасть под ответные меры Евросоюза оказались американские бренды Harley-Davidson и производитель одежды Levi"s.

Выступление Мэй

Большая речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй стала одной из главных тем европейских СМИ. Выступление Мэй было посвящено будущим отношениям с Евросоюзом после Bexit. Мэй заявила, что Британия покинет единый европейский рынок и таможенный союз ЕС, однако намерена добиться выгодных экономических условий для страны. Премьер повторила, что выход королевства являлся волей британского народа, но тем не менее Британия хочет сохранить членство в отраслевых агентствах ЕС.

В Брюсселе оценили согласие страны покинуть рынок Евросоюза, но в целом речь премьера с тезисами по будущему сотрудничеству назвали "неопределённой", пишет Guardian.

"Соединенное королевство говорит, что не хочет обязательств как у Норвегии (принять законы ЕС) и ограниченных прав как у Канады. В некоторых государствах впечатление, что Британия хочет прав Норвегии и обязанностей Канады", — цитирует издание государственного секретаря по вопросам Евросоюза Чешской Республики.

Намерения британского премьера прийти к взвешенному соглашению поприветствовало британское бизнес-сообщество, отмечает газета Financial Times, однако также раскритиковало речь за отсутствие конкретики — особенно в отношении предстоящей ситуации с таможней. "Что она на самом деле имела ввиду – я не чокнулась, Ангела и Эммануэль (Ангела Меркель и Эммануэль Макрон). Я знаю, что мы должны заплатить цену за уход из ЕС, но помогите мне продать это моему народу", — пишет в критическом разборе речи газета Independent.

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Шторм в США

Новости о шторме на восточном побережье США, унесшем жизни пяти человек, на первых страницах западных изданий. Губернаторы двух американских штатов Виргиния и Мэриленд объявили режим чрезвычайного положения. Непогода привела к отмене и задержкам тысяч рейсов в аэропортах Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона, на севере временно было прекращено железнодорожное сообщение.

Как пишет New York Times, без электричества в США остались более миллиона домов и опрошенные газетой метеорологи опасаются "катастрофических затоплений". Согласно данным издания, шторм уже принес подтопления на территориях Массачусетса, что привело к отмене занятий в школах и университетах. "Поле ветра этого циклона-бомбы больше, чем у большинства ураганов 1 категории", — цитирует газета USA Today предупреждения метеоролога Райана Мау.

Приговор за планирование атаки

Семнадцатилетний подросток в Великобритании Ллойд Гантон получил пожизненное заключение за планирование террористической атаки на концерте американского певца Джастина Бибера в столице Уэльса Кардиффе, пишут многие западные издания.

Полиция смогла задержать Гантона до осуществления атаки после публикации материалов экстремистского характера в социальной сети, отмечает Telegraph. Обвиняемый опубликовал в Instagram фотографии взрывчатки, флага террористической группировки "Исламское Государство", отмечает газета Sun.

Согласно данным газеты Guardian, подросток также написал несколько записок с угрозами проведения атаки на концерте. После ареста, во время обысков дома у Гантона полиция обнаружила спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток, которые, по мнению правоохранителей, подросток мог планировать использовать после наезда машиной на толпу. Судья приговорил подростка к пожизненному заключению, заявив, что не уверен в том, когда обвиняемый перестанет представлять опасность для общества. Как отмечается в прессе, Гантон сможет подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет после момента заключения.

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Арбитраж: "Нафтогаз" vs "Газпром"

Издание Ośrodek Studiów Wschodnich обратило внимание на результаты судебного разбирательства украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома". 28 февраля "Нафтогаз" объявил, что Стокгольмский арбитраж вынес благоприятное для украинской стороны решение в ее споре с "Газпромом" на тему транзита российского газа через территорию Украины.

Победу "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" можно назвать вполне ожидаемой, удивительным выглядит лишь ее масштаб и то, что Арбитраж однозначно одобрил пункт об объеме поставок (согласно договору "Газпром" обязан транспортировать через украинскую территорию не менее 110 миллиардов кубометров газа в год, хотя это нельзя назвать классической формулой "поставляй или плати"). Казалось, что арбитры, скорее, прислушаются к аргументам украинской стороны, касающимся транзитных ставок, пишут Шимон Кардась (Szymon Kardaś) и Войчех Кононьчук (Wojciech Konończuk).

Как отмечают журналисты, новый вердикт стал поражением "Газпрома". Судя по всему, такое развитие событий было связано с тем, что концерн нарушил условия транзитного договора, в одностороннем порядке изменив маршруты поставки российского газа европейским получателям (в первую очередь увеличив объем поставок по газопроводу "Северный поток"). Таким образом "Газпром" в каком-то смысле пал жертвой энергетической политики, которую проводит российское руководство. Решение арбитров невыгодно для российской стороны во многих отношениях. Во-вторых, проигранный судебный спор — это удар по престижу.

Курц, Украина и возможная оттепель

После парламентских выборов и создания коалиции в Австрии прошлой осенью российские газеты вышли с заголовком "Курц наш", напоминают Павел Локшин (Pavel Lokshin) и Кристоф Шильтц (Christoph Schiltz) в материале для издания Die Welt.

"Такие слоганы были очень распространены в России после аннексии Москвой украинского полуострова Крым — тогда говорили "Крым наш". Теперь в лице Курца, который выступил за прагматичный курс по отношению к России и за пошаговую отмену санкций, Россия привлекла на свою сторону главу европейского правительства, считали тогда многие в Москве", — отмечают авторы.

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В последний раз в июле прошлого года Курц, который был тогда министром иностранных дел Австрии и председателем ОБСЕ, агитировал за "больше понимания, больше диалога, больше гибкости" в отношении России. 31-летний "комсомольский канцлер", как окрестил его российский экономический портал РБК, посещает с рабочим визитом Москву и встречается с Путиным. Безусловно, Кремлю лестно, что свой первый визит вне ЕС Курц наносит России. В разгар предвыборной борьбы, менее чем за три недели до президентских выборов, Путин нашел для австрийца три часа. Потом, на пресс-конференции, оба подчеркивали, насколько тесное сложилось сотрудничество. "Это видно и по такой важной области, как экономика", — сказал Путин. Объем торговли вырос в прошлом году на 40%.

Также говорили о конфликте на Востоке Украины. Однако Курц поставил ослабление штрафных санкций ЕС в зависимость от существенного прогресса при решении вопроса о мире. И все же Кремль представляет этот визит Курца предвестием ожидаемой оттепели в отношениях с ЕС. Так Путин может показать, что его страна в политическом плане больше не изолирована.