Соцсети: #Прикрути. Сам прикрути, у меня крутилка сломалась

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новый "газовый конфликт" с Россией набирает обороты. Накануне "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом", в газопроводе упало давление, по всей страны закрыть школы, детсады и вузы – экономят на отоплении.

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Но и на этом все не закончилось: украинцев попросили "прикрутить" температуру в помещениях на несколько градусов, чтобы сэкономить потребление газа. Об этом сообщил "Нафтогаз" на своей странице в Facebook. Акцию так и назвали – "Прикрути". К ней уже присоединился президент Петр Порошенко, о чем сообщил на своей страничке в Facebook.

Однако в соцсетях инициатива властей особой поддержки не нашла. Появилось много альтернативных флешмобов и великое множество гневных постов:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook