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    Соцсети: #Прикрути. Сам прикрути, у меня крутилка сломалась

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (744)

    (обновлено: )835250
    По сложившейся многолетней традиции газовые "разборки" с соседями приходятся на самый холодный период года. Однако на этот раз, похоже, запахло уже не газом, а керосином, раз власти попросили граждан "прикрутить"… Как откликнулись на призыв украинцы?
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Новый "газовый конфликт" с Россией набирает обороты. Накануне "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом", в газопроводе упало давление, по всей страны закрыть школы, детсады и вузы – экономят на отоплении.

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    Но и на этом все не закончилось: украинцев попросили "прикрутить" температуру в помещениях на несколько градусов, чтобы сэкономить потребление газа. Об этом сообщил "Нафтогаз" на своей странице в Facebook. Акцию так и назвали – "Прикрути". К ней уже присоединился  президент Петр Порошенко, о чем сообщил на своей страничке в Facebook.

    Однако в соцсетях инициатива властей особой поддержки не нашла. Появилось много альтернативных флешмобов и великое множество гневных постов:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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